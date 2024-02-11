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        Başkan Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Kent Korusu'nun konserine katıldı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Kent Korosu konserine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:26
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        Başkan Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Kent Korusu'nun konserine katıldı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Kent Korosu konserine katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Sanat Müziği Kent Korosu, Mustafa Uyan'ın şefliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda ücretsiz konser verdi.

        Konsere, Büyükkılıç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve daire başkanları katıldı.

        Salonu dolduran vatandaşlar, seslendirilen şarkı ve türkülere eşlik etti.

        Konserin ardından konuşan Büyükkılıç, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen kültür sanat etkinliklerine devam edeceklerini belirtti.

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