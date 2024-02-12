Kayseri'de çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de çıkan kavga nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de çıkan kavga nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki otomobildeki kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada fenalaşan bir kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.
Polis kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
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