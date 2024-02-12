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        Kayseri'de çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

        Kayseri'de çıkan kavga nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 00:49 Güncelleme: 12.02.2024 - 00:56
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        Kayseri'de çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
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        Kayseri'de çıkan kavga nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki otomobildeki kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada fenalaşan bir kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

        Polis kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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