Beşiktaş kafilesi Kayseri´de

Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı kafile, şehre ulaştı. Özel uçakla Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini Kayseri Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular takım otobüsüne tezahüratlar eşliğinde bindi. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos´a sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi. Beşiktaşlı futbolculardan Necip Uysal ile Semih Kılıçsoy taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Beşiktaş kafilesi konaklayacakları otele meşale ve tezahüratla hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Futbolcuların havalimanı terminalinden çıkışı

- Futbolculardan Necip Uysal ile Semih Kılıçsoy'un taraftarlarla fotoğraf çekinmesi

- Takım otobüsünün havalimanından ayrılması

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

2024-02-11 19:46:01