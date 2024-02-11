Beşiktaş kafilesi Kayseri´de
Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.
Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.
Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı kafile, şehre ulaştı. Özel uçakla Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini Kayseri Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular takım otobüsüne tezahüratlar eşliğinde bindi. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos´a sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi. Beşiktaşlı futbolculardan Necip Uysal ile Semih Kılıçsoy taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Beşiktaş kafilesi konaklayacakları otele meşale ve tezahüratla hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Futbolcuların havalimanı terminalinden çıkışı
- Futbolculardan Necip Uysal ile Semih Kılıçsoy'un taraftarlarla fotoğraf çekinmesi
- Takım otobüsünün havalimanından ayrılması
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2024-02-11 19:46:01
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