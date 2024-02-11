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        Hatay'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay Kayseri'de toprağa verildi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 20:02 Güncelleme: 11.02.2024 - 20:02
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        Hatay'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay Kayseri'de toprağa verildi
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Dün göreve çıktığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Yıldız'ın cenazesi memleketi Sarız'a getirildi.

        Altısöğüt Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Yıldız'ın naaşı toprağa verildi.

        Yıldız'ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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