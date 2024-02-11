Hatay'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay Kayseri'de toprağa verildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Dün göreve çıktığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Yıldız'ın cenazesi memleketi Sarız'a getirildi.
Altısöğüt Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Yıldız'ın naaşı toprağa verildi.
Yıldız'ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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