Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralı S.Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Aşağıeverek Mahallesi'nde S.Ş. idaresindeki 34 H 3815 plakalı hafif ticari araç, M.D'nin kullandığı 52 BE 225 plakalı kamyon ve M.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

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