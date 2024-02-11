Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Develi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Develi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağıeverek Mahallesi'nde S.Ş. idaresindeki 34 H 3815 plakalı hafif ticari araç, M.D'nin kullandığı 52 BE 225 plakalı kamyon ve M.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler S.Ş. ve M.K. Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı S.Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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