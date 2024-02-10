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        Bakan Göktaş, G Kuvveti Bisikleti ile 360 derece döndü, astronotların maruz kaldığı G kuvvetini tecrübe etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bindiği G Kuvveti Bisikleti ile 360 derece döndü, astronotların maruz kaldığı G kuvvetini tecrübe etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 22:40 Güncelleme: 10.02.2024 - 22:40
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        Bakan Göktaş, G Kuvveti Bisikleti ile 360 derece döndü, astronotların maruz kaldığı G kuvvetini tecrübe etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bindiği G Kuvveti Bisikleti ile 360 derece döndü, astronotların maruz kaldığı G kuvvetini tecrübe etti.

        Göktaş, "Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü" dolayısıyla Kayseri Bilim Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

        Programın sonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen merkezi gezen Bakan Göktaş, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Astronotların maruz kaldığı G kuvvetinin anlatıldığı "G Kuvveti Bisikleti"ni yakından inceleyen Göktaş, daha sonra bisikleti denedi.

        El ve ayak bileklerinden bağlandığı bisikletle pedal çevirerek 360 derece dönüş gerçekleştiren Bakan Göktaş'ın G Kuvveti Bisikleti deneyimi salondakiler tarafından ilgiyle takip edildi.

        Göktaş, G Kuvveti Bisikleti deneyimi sonrası gazetecilerin sorusu üzerine, ilginç bir tecrübe yaşadığını belirtti.

        Kendisine verilen bilgiye göre, astronotların maruz kaldığı G kuvvetini tecrübe etme imkanı bulduğunu ifade eden Göktaş, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın neler hissettiğini biraz da olsa tecrübe etme imkanı buldum. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kayseri Bilim Merkezinin Türkiye'deki sayılı merkezlerden olduğunu dile getiren Göktaş, merkezde hem küçüklere hem de büyüklere bilimi sevdirecek imkanların olduğunu aktardı.

        Bakan Göktaş'a ziyareti sırasında AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.

        G kuvveti, yer çekimi kaynaklı bir kuvvet olma özelliği taşıyor. Özellikle savaş pilotlarının uçuşları sırasında maruz kaldıkları bu kuvvet, manevralarına göre 9 G'ye kadar çıkabiliyor, yani kilolarının 9 katı yük binmesi anlamına geliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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