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        Otobüste dokunarak cinsel saldırı iddiasına, iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis

        KAYSERİ'deözel halk otobüsünde E.K.'ye (18) dokunarak cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat B. (48) 'iyi hal' indirimi uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:49
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        Otobüste dokunarak cinsel saldırı iddiasına, iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis
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        KAYSERİ'deözel halk otobüsünde E.K.'ye (18) dokunarak cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat B. (48) 'iyi hal' indirimi uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 26 Temmuz'da özel bir halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre; Murat B., cam açma bahanesi ile yanında oturan E.K.'nin diz ve kollarına dokundu. Daha sonra çıkan tartışmada Murat B.'nin, 'Senin annen, baban sana terbiye vermiyor mu?' diyerek küfür edip, hakaret ettiği ileri sürüldü. Şikayet üzerine Murat B. hakkında 'hakaret' ve 'cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Murat B. ile mağdur E.K. hazır bulundu. Şikayetçi olduğunu söyleyen E.K., "Toplu şekilde oturuyordum. Bana temas etti. Cama doğru çekildim. Kolum kızardı. 'Dizini de çek yoksa daha kötü şeyler olur' dedi. Şikayetçiyim" dedi.

        'VİCDAN YAPTIM, SESİMİ ÇIKARMADIM'

        Sanık Murat B. ise "Ayak ayak üstüne atmıştı. Ayağının bir kısmı benim oturma alanıma geliyordu. Rahat oturamıyordum. Pencere olayında da bir temasım olmadı. 'Ayağınızı alır mısınız' dedim. Küfür etmedim. Benim de kızım var, vicdan yaptım. Sesimi çıkarmadım. Topluma da sitem ederek arka tarafa doğru geçtim. 'Telefonuma baktın' diyerek ağlamaya başladı. Ne fiziksel ne de başka bir temasım olmadı. Üzerime atılan iftirayı kabul etmiyorum" diye konuştu. Mahkeme hakimi, Murat B.'yi, 'cinsel saldırı' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Hakim, sanığın 'hakaret' suçundan da 87 adli gün karşılığı 1740 TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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