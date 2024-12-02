Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ambulansla Tokat'a getirildi!
Çorum'da, geçirdiği trafik kazasında göğüs kemiği kırılan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ambulansla, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (TOGÜ) getirildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi
Çorum'da kaza, dün akşam saatlerinde Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkii Sungurlu-Alaca yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi.
KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI
DHA'daki habere göre Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu makam aracı ile TIR, otomobil ve hafif ticari araç, yol üzerinde çarpıştı.
Kazada Başkan Yazıcıoğlu ile diğer araçlardaki Ömür Rana Üngör, Ayşe Güler, Pehlül Aydoğan, Mehmet Aydoğan, Zeykir Aydoğan ve Murat Ünalmış, yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
GÖĞÜS KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ
Başkan Yazıcıoğlu, buradan Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kontrollerde, Yazıcıoğlu'nun göğüs kemiğinde kırık tespit edildi.
AMBULANSLA TOKAT'A GETİRİLDİ
Yazıcıoğlu, buradan da gece saatlerinde tedavisi için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
PROTOKOL KAPISINDAN HASTANEYE ALINDI
AA'da yer alan habere göre Yazıcıoğlu, ambulansla Tokat'a getirilerek, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı. Yazıcıoğlu, hastaneye getirilişi sırasında basın mensuplarının görüntü almaması için hastane protokol kapısından içeri alındı.