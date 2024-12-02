Çorum'da kaza, dün akşam saatlerinde Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkii Sungurlu-Alaca yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi.

KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

DHA'daki habere göre Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu makam aracı ile TIR, otomobil ve hafif ticari araç, yol üzerinde çarpıştı.

Kazada Başkan Yazıcıoğlu ile diğer araçlardaki Ömür Rana Üngör, Ayşe Güler, Pehlül Aydoğan, Mehmet Aydoğan, Zeykir Aydoğan ve Murat Ünalmış, yaralandı.