KAZIKLI VOYVODA KİMDİR?
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde bulunan, 1800'lü yıllarda esirleri kazığa oturtarak öldürdüğü için "Kazıklı Voyvoda" diye anılan Eflak Prensi Vlad Tepes'in hapsedildiğinin ileri sürülmesiyle gündeme gelen tarihi kale, bölgenin ilgi odağı haline geldi.
İrlandalı yazar Bram Stoker'in Tepes'in yaşam öyküsünden esinlenerek 1897'de yazdığı, film ve belgesellere de konu olan vampirlerle ilgili "Drakula" adlı roman dünyada halen ilgi görüyor.
Osmanlı Devleti arşivlerinde temettuat defterlerinde, Hüdavendigar eyaleti içinde anılan Eğrigöz'de bulunan kale, yörede, ayakta kalan tek kale durumunda. Sarp kayalıklar üzerinde kurulu, dört yanı uçurumlarla kaplı kale, bazı kaynaklar tarafından, Bursa'daki Orhan Gazi Türbesi civarında kabri bulunan Şehzade Korkut'un öldüğü yer olarak biliniyor.
Bazı yabancı internet sitelerinde, Vlad Tepes'in Fatih Sultan Mehmet tarafından esir edildikten sonra Eğrigöz Kalesi'nde hapsedildiği tezi bulunuyor.
Çok sayıda, yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kale, zamana karşı adeta direniyor. Kalede hala ayakta kalan surlar, dehlizler, farklı dönemlere ait vaftiz tekneleri, su sarnıçları, sırlı ve sırsız seramik çanak parçaları bulunuyor.
Kazıklı Voyvoda
İrlandalı yazar Stoker'in ''Drakula'' adlı ünlü vampir romanına esin kaynağı olan Eflak Prensi Vlad Tepes, 1456-1462 yıllarında hükümdarlık yaptı.
Romanya tarihinde "ulusal kahraman" diye nitelendirilen Vlad Tepes, cezalandırmak istediği esirleri kazığa oturtarak öldürdüğü için Türkler tarafından ''Kazıklı Voyvoda'' diye anılıyor. Osmanlı'ya karşı 1461 yılında isyan başlatan Tepes'in ordusu, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1462'de yaptığı seferde yenildi ve prens esir edildi.
Osmanlılar tarafından Kazıklı Voyvoda, kendi milleti Ulahlar tarafından Tepeş (cellat),Macalarlar tarafından ise Drakul (şeytan) olarak adlandırılan III.Vlad, kardeşi Radul ile birlikte 1442 yılında Eflak tarafından Osmanlılar’a rehin verilmişti. Osmanlılar’a rehin verildiğinde on iki yaşında olan Vlad, Edirne sarayında tutuluyordu. Burada Şehzade Mehmed (II.Mehmed) ile birlikte Molla Gürani’nin derslerine katıldı.
KAZIKLI VOYVODA NASIL ÖLDÜ?
Asıl adı Vlad olan caniye kendi milleti Tepeş (cellat),Macarlar Drakul (şeytan),Osmanlı ise Kazıklı Voyvoda demiştir. Kardeşi Radul ile Osmanlı sarayında eğitim gören bu iki kardeş Şehzade Mehmet ile hemen hemen aynı derecede eğitim almışlardır. Hocaları Molla Gürâni`den İslam akaidini, matematiği ve mantık bilgisini görmüşlerdir. Osmanlı Devleti’nde aldıkları terbiye ile güçlü bir kumandan olmuşlardır. Göstermiş olduğu başarılar neticesinde Sultan Fatih, onu 1456`da Eflak Prensliği’ne tayin etmiştir. İlk başlarda her şey yolundadır, senelik vergisini zamanında teslim eder ve hiçbir kötü durum teşebbüsünde bulunmaz…
Eflak tahtını sağlamlaştırmak ve güçlü dostluklar kurmak adına Vlad, Macar Kralı Mathias’ı kendi akrabası olan bir soylu ile evlendirmiştir. İlk başlarda gayet güzel giden sadâkat bağları, sonraları bozulmaya başlamıştır. Göstermiş olduğu başarılar ile gururlanan Vlad Osmanlı Devleti’ne ödediği vergileri aksatmaya başlamıştır. Fatih’in Mora ve Karadeniz fetihleriyle uğraştığını bilen Vlad son dönemde vergisini vermemiştir.
Fatih, Karadeniz fethine gider iken İshak Paşa`yı az bir kuvvet ile Edirne’de bırakmıştır. Bu olaydan istifade eden Vlad isyan bayrağını çekmiştir. Tuna`yı geçip Dobruca’yı ve Kuzey Bulgaristan`ı yağmalamıştır. İshak Paşa, elinde az bir kuvvet olduğundan Vlad`ın peşine düşememiştir. Vlad`ın isyanından sonra yapmış olduğu caniliklerin haddi hesabı yoktur. Yapmış olduğu zulümlerden bir kısmı şunlardır:
"Eline Türk esirleri geçince ayaklarındaki derinin yüzülmesini, meydana çıkan kırmızı etlerin tuz ile ovuşturulmasını sonra da elem ve azabın artması için keçilere yalattırılmasını emrederdi." Tursun Bey, insanları sebze gibi doğramak ve çömlek içinde pişirip kaynatmak için hususi usuller uygulattığını anlatır. Bir gün eşek üzerinde tesadüf ettiği papazı eşekle beraber kazıklatmıştır. Mesela Hammer de, yemek yerken kazıklara oturtulmuş insanların çığlıkları içinde can çekişmelerini seyredip, zevk aldığından, beş yüz asilzadeyi birden, kazıklara geçirttiğinden, altı yüz ecnebi tüccarını kazığa oturtup neşeyle seyrettiğinden, topraklarındaki bütün dilencileri çağırtıp yemek yedirttikten sonra büyük bir ateş yakıp hepsini yaktırdığı zaman masasında neşeyle şarabını içtiğinden, öldürdüğü analarının kızarmış etlerini çocuklarına zorla yedirdiğinden, bazı anaların memelerini kestirip yerlerine çocuklarının başını diktirdiğinden bahseder" -İ. Hami Danişmend-
KAZIKLI VOYVODAN'IN KALDIĞI ZİNDAN NEREDE?
Yeni Zelenda'da 2 camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 Müslüman'ı şehit eden Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ilkinde Tokat'ta da kaldığı bilgisine ulaşıldı.
Yeni Zelenda'da düzenlenen ırkçı terör saldırısının faili Brenton Tarrant'ın, 2016 yılında Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiği öğrenilmiş ve ziyaret noktalarının neresi olduğu konusunda araştırma yapılmaya başlanmıştı. 1720 Mart 2016 ve 13 Eylül 25 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen bu 2 ziyaretin sonuncusunda zanlının Tokat'a geldiği öğrenildi. Tokat'ta şehir merkezinde bulunan bir otelin 403 numaralı odasında kaldığı öğrenilen teröristin kaldığı otelde ve odasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından inceleme yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Tarrant'ın Tokat ziyaretinde Eflak Prensi Voyvoda 3'üncü Vlad'ın Fatih Sultan Mehmed Han'ın emri ile 4 yıl boyunca esir tutulduğu ve sürgün hayatı yaşadığı Tokat Kalesi'ni ziyaret ettiği öğrenildi.
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