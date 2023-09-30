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        Haberler Magazin Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant: O benim ilham kaynağım - Magazin haberleri

        Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant: O benim ilham kaynağım

        Keanu Reeves ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan Alexandra Grant, ilişkilerine dair itiraflarda bulundu. Grant, Reeves için, "O benim ilham kaynağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 30.09.2023 - 13:36
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        Keanu Reeves ile Alexandra Grant, ilişkilerini ancak 2019'da Los Angeles'ta katıldıkları bir etkinlikte doğrulamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Alexandra Grant, ünlü aktöre kendi kariyerini oluşturduktan sonra âşık olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

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        Alexandra Grant, verdiği röportajda; ilişkileri hakkında ender rastlanan açıklamalarda bulunarak kırmızı halı spotlarını Reeves ile paylaşırken kendini rahat hissettiğini itiraf etti.

        Alexandra Grant, "Bir yetişkin olarak aşık olmakla ilgili iyi haber şu ki, ilişkim başladığında kendi kariyerimi inşa etmiştim" dedi.

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        Alexandra Grant, sözlerine sunu da ekledi: Kırmızı halıda kendime çok güveniyorum. Tek başıma da kendime güveniyorum. Birbirine bağlı ve en iyi şekilde bağımsız.

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        Alexandra Grant ayrıca Keanu Reeves ile olan ilişkisini sevdiğini çünkü her ikisinin de birbirlerini cesaretlendirebilen yaratıcı insanlar olduğunu söyledi.

        Alexandra Grant, "Keanu'nun ve aramızdaki alışverişin en sevdiğim yanı, birbirimizi yeni yollar inşa etmeye itiyor olmamız" ifadelerini kullandı.

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        Alexandra Grant, sözlerini "Karşımızdakinin sorun çözme yöntemini görmek ilham verici. O benim için büyük bir ilham kaynağı. Çok yaratıcı, çok nazik. Çok sıkı çalışıyor. İkimiz de kalben okur ve araştırmacıyız. İkimiz de insanları ve karakterleri önemsiyoruz" şeklinde tamamladı.

        #Alexandra Grant
        #keanu reeves
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