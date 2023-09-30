Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant: O benim ilham kaynağım

Alexandra Grant ayrıca Keanu Reeves ile olan ilişkisini sevdiğini çünkü her ikisinin de birbirlerini cesaretlendirebilen yaratıcı insanlar olduğunu söyledi. Alexandra Grant, "Keanu'nun ve aramızdaki alışverişin en sevdiğim yanı, birbirimizi yeni yollar inşa etmeye itiyor olmamız" ifadelerini kullandı.

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Alexandra Grant, sözlerini "Karşımızdakinin sorun çözme yöntemini görmek ilham verici. O benim için büyük bir ilham kaynağı. Çok yaratıcı, çok nazik. Çok sıkı çalışıyor. İkimiz de kalben okur ve araştırmacıyız. İkimiz de insanları ve karakterleri önemsiyoruz" şeklinde tamamladı.