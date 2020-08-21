Kelebekler filminin ilk gösterimi 18-28 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen Sundance Film Festivali'nin "Dünya Sineması Dramatik Film Yarışması" bölümünde gerçekleştirdi ve burada "Büyük Jüri Ödülü"'nü kazandı. İşte Kelebekler filmi konusu ve oyuncuları...

KELEBEKLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan ve Tuğçe Altuğ'un yer aldığı filmde, "annelerinin intiharı sonrası farklı akrabalarına gönderilmiş ve yaklaşık 20 yıl sonra, yabancılaştıkları babaları tarafından uzaktaki köyüne çağrılan, köye vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenen üç kardeşin öyküsünü" konu almaktadır.

KELEBEKLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?