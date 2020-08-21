Kelebekler filminin ilk gösterimi 18-28 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen Sundance Film Festivali'nin "Dünya Sineması Dramatik Film Yarışması" bölümünde gerçekleştirdi ve burada "Büyük Jüri Ödülü"'nü kazandı. İşte Kelebekler filmi konusu ve oyuncuları...
KELEBEKLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Başrollerinde Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan ve Tuğçe Altuğ'un yer aldığı filmde, "annelerinin intiharı sonrası farklı akrabalarına gönderilmiş ve yaklaşık 20 yıl sonra, yabancılaştıkları babaları tarafından uzaktaki köyüne çağrılan, köye vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenen üç kardeşin öyküsünü" konu almaktadır.
KELEBEKLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
- Tolga Tekin - Cemal
- Bartu Küçükçağlayan - Kenan
- Tuğçe Altuğ - Suzan
- Serkan Keskin - Muhtar
- Hakan Karsak - İmam
- Ezgi Mola - Sevtap
- Ercan Kesal - Çoban
- Şebnem Hassanisoughi - Masal seslendiren
- Mustafa Kırantepe - Resepsiyonist
- Serkan Ercan
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