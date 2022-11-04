Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim

"KENDİMİ OLDUĞUM GİBİ KABUL ETMEYİ ÖĞRENDİM"

Brook, Mail Online gazetesine verdiği röportajda kilolarıyla ve fiziksel görüntüsüyle ilgili düşüncelerini anlatmıştı.

Brook, bir beden zayıfladığını ve kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğini de sözlerine eklemişti.

"Şimdi Instagram sayfamda gördükleriniz benim" diyen model, hala fotoğraflarını bazı filtreler yardımıyla daha iyi gösterdiğini dile getirmişti. Brook, konuyla ilgili, "Bu da bir tür kandırmaca" açıklamasını yapmıştı.