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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim

İngiliz model, sunucu ve radyocu Kelly Brook, kıvrımları nedeniyle 'dışlanmış' hissettiğini söyleyerek, her markanın kendisiyle çalışmak istemediğini belirtti

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  • Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim - Magazin haberleri

    Zaman zaman kilo alıp vermesiyle bilinen İngiliz yıldız Kelly Brook, kıvrımlı vücudu nedeniyle moda endüstrisinde her zaman 'dışlanmış' gibi hissettiğini söyledi.
  • Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim - Magazin haberleri

    Gerçek adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz yıldız, moda patronları daha 'ince' modelleri işe aldığı için iş fırsatlarını kaçırdığını iddia etti.
  • Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim - Magazin haberleri

    DailyMail'de yer alan habere göre; Kelly Brook, "Moda markalarıyla çalışmak her zaman sevdiğim bir şeydi, vücudum nedeniyle tüm markalar bana her zaman açık değildi. Çok kıvrımlıydım ve 'modaya uygun' olarak kabul edilen bir vücut tipine sahip değildim. Ama moda endüstrisi çok değişti" ifadelerini kullandı.
  • Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim - Magazin haberleri

    "BÜYÜK BEDENLERE UYGUN İÇ ÇAMAŞIRLARI YOKTU"

    Brook, daha sonra ilk kıyafet provalarından birinden bahsederek, "O dönemlerde daha büyük bedenlere uygun iç çamaşırları olmadığı için bana bir hamile sütyeni verilmişti. Daha 14 yaş civarındaydım" itirafında bulundu.
  • Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim - Magazin haberleri

    "FOTOĞRAFLARIMI RÖTUŞLUYORDUM"

    Kelly Brook, bir dönem 44 bedene çıktığını ve o dönemde sosyal medyada fotoğraflarını paylaşırken rötuşlayıp, daha ince bir görünüm ortaya çıkardığını itiraf etmişti.
  • Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim - Magazin haberleri

    "KENDİMİ OLDUĞUM GİBİ KABUL ETMEYİ ÖĞRENDİM"

    Brook, Mail Online gazetesine verdiği röportajda kilolarıyla ve fiziksel görüntüsüyle ilgili düşüncelerini anlatmıştı.

    Brook, bir beden zayıfladığını ve kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğini de sözlerine eklemişti.

    "Şimdi Instagram sayfamda gördükleriniz benim" diyen model, hala fotoğraflarını bazı filtreler yardımıyla daha iyi gösterdiğini dile getirmişti. Brook, konuyla ilgili, "Bu da bir tür kandırmaca" açıklamasını yapmıştı.
  • Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim - Magazin haberleri

    Brook, kilo verdikten sonra cinsel hayatının daha iyi olduğunu itiraf etmişti. İngiliz yıldız, şunları söylemişti: "Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun. Bu beden güveniyle ilgili, daha fazla enerjin var, kendini her açıdan çok daha iyi hissediyorsun. Hayatımdaki en sıska zamanlarda sefil günlerim oldu. Önemli olan iyi hissetmek."
  • Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim - Magazin haberleri

    "KENDİMİN EN İYİ VERSİYONU OLMAK İSTİYORUM"

    Kelly Brook, bedenine olan güveninin yaşla birlikte geldiğini söylerken, sağlıklı ve mutlu bir bedene sahip olduğunu ifade etmişti.

    Brook, "Kalçalarımın büyük görünmesi umurunda değil. Kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum, 20 yaşında gibi görünmek istemiyorum, 40 yaşında iyi görünmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.
  • Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim - Magazin haberleri

    4 AY ÖNCE EVLENDİ

    Öte yandan Kelly Brook, 7 aydır aşk yaşadığı Jeremy Parisi ile geçtiğimiz temmuz ayında nikah masasına oturmuştu.
  • Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim - Magazin haberleri

    İLK NİŞANLISI JASON STATHAM

    Brook, kariyerinin ilk dönemlerinde ünlü aktör Jason Statham ile birlikteydi. Kelly Brook, ilk nişanlısı Statham ile 7 yıl birlikte yaşamıştı. Ancak ikili, 2004'te birlikteliklerini sonlandırmıştı. Jason Statham, Brook'tan ayrıldıktan sonra model Rosie Huntington Whiteley ile nişanlanmıştı. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.
  • Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim - Magazin haberleri

    İKİNCİ NİŞANLISI BILLY ZANE

    Kelly Brook, daha sonra oyuncu Billy Zane ile nişanlanmıştı. İkili, birlikte rol aldıkları 'Survival Island' adlı yapımın setinde tanışmıştı. Birbirlerine aşık olan ikili, 2005 yılında başlayan ilişkisini 2008'de bitirmişti.
  • Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim - Magazin haberleri

    BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

    Brook'un üçüncü kez nişanlandığı kişi ise İskoç rugby oyuncusu Thom Evans oldu. Evans ile 2010 ile 2013 yılları arasında aşk yaşayan İngiliz yıldız, 5 aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti.

    Fotoğraflar: Instagram, Splash News, Avalon.

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