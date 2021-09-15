"BABAM BORÇ BIRAKTI, REDDİMİRAS YAPTIK"

Bir dönem kardeşleriyle birlikte reddimiras başvurusunda bulunan Kemal Doğulu, "Babam sağ olsun paranın ne demek olduğunu anlamıyordu, son dönemde. İki tane ünlü oğlu var, para geliyor bir şekilde… Anneme ve babama bizim tarafımızdan maaş bağlandı. Bu para bir süre sonra yetmemeye başlıyor, bizim bundan haberimiz yok.

Krediler alınmış etrafta borç yapılmış... Vefat edince ortaya çıkınca bizim hesaplarımız bloke edildi. Biz de reddimiras yaptık kardeşlerimle. Zaten bir mirası yoktu 'bir de borçlarını ödemeyelim' dedik. Babamın işle ilişkisi bozuk bir insandı. Bildim bileli hep geçici işlerde çalıştı, gemi işine girdi. New York’ta mülteci oldu" ifadelerini kullandı.