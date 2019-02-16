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"Sustum sustum ama bundan sonra küfür edenin donuna kadar alacağım! Yeter be. Yeter! İnsanım yahu ben de yıllardır küfür kıyamet ne anam kaldı, ne bacım. Sustum sustum ama buraya kadar. Bundan sonra en ufak küfür edenin donuna kadar alacağım. Yaşı küçük olan dangalakların da ailesinin canını sıkacağım. Fotoğrafsız, isimsiz olmanız da fark etmez!