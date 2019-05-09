Tuğçe Ergişi'nin reklam yapmak için kendi adını kullandığını belirten kemal Doğulu, "Ünüm sayesinde şu anda bir işi oldu" dedi.

Açıklamaları giderek sertleşen Kemal Doğulu, Tuğçe Ergişi'ye demediğini bırakmadı işte Doğulu'nun o açıklaması:

Yavaş! Kemal değil, 'Kemal Bey' diyeceksin. Kendine gel, haddini bil. Tuğçe kim Allah aşkına? Bir malzeme çıkaracaksa bunda başarılı oldu. Kimseye hakaret etmem, tarzım değil, ben salon beyefendisiyim. Sen kimsin? Her dakika ağladığı için ona tepkiliydim. Yoksa kişisel ne problemim olacak. Malzeme bulamayan bana yürümeye çalışıyor. Ahmaklık bu! Ben sevmiyormuş, çok üzüldüm ağlayacağım. Bu ne şuursuzluk, bu ne cüret!

"KEMAL DOĞULU'YU HİÇ SEVMEM"

Tuğçe Ergişi dün katıldığı canlı yayında Doğulu için, "Kemal Doğulu'yu zaten hiç sevmem. Ne kadar reality programında olursak olalım jüriler kendilerinde insanları kırma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Kazanılan bir popülerlik ve ego var ve bunları ben dahil olmak üzere yarışmacıların üzerinde kullandılar.

Ben de çok iyi olduğunu düşündüm mesleğini de bilmiyordum. Jüri diye karşımıza getirdiler ben kim olduğunu bilmiyordum, sonra da hiçbir şey olmadığını öğrendim. Bana yaptığı en büyük kötülük 'saçlarını keseceğim' dedi. Kestiği saçı o bile beğenmedi. Şimdi saçlarım küstü uzamıyorlar." demişti.