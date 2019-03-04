Kenan Doğulu, 360 derece konseriyle Maslak'ta 25 yıllık kariyerinin en sıra dışı performansına imza atarak, binlerce hayranına bir ilk yaşattı. Konser kadar konuşulan başka konu da Kenan Doğulu ile Beren Saat hakkında çıkan boşanma dedikodusuydu.
Türkiye’nin ilk 360 derece konseri için 350 m2’lik özel bir sahne kuruldu. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde Kenan Doğulu, dev altıgen sahnesinde eğlenceli, dansa davet eden özel repertuvarıyla tüm salonu konser boyunca dansa kaldırdı.
180 kişilik dev prodüksiyon ekibi, her biri alanında usta isimlerden oluşan 14 kişilik orkestrası ve dansçıların eşlik ettiği konserde Doğulu, teknoloji ve müziği bir araya getirerek seyircileri görsel ve işitsel bir yolculuğa çıkardı.
Kenan Doğulu, "360 derede konser olması benim de ilk defa yaşadığım, seyircinin de ilk defa yaşadığı bir tecrübe, herkesin iç içe göz göze bütünlük halinde olması heyecan verici" diyerek konsere Barış Manço’nun ölüm yıl dönümü sebebiyle ustasına saygı olarak ‘Dönence’ şarkısı ile başladı. Seyircinin tüm şarkılara eşlik ettiği konser led ışık, lazer şovu, renk efektleri ve ışık oyunlarıyla adeta görsel bir şölene dönüştü.
5 bin kişinin izlediği konserde Doğulu, 3 saate yakın sahnede kalarak toplam 26 şarkı seslendirdi. Bugüne dek yaptığı her proje ile büyük beğeni toplayan Kenan Doğulu konser bitiminde dakikalarca ayakta alkışlandı.
Ünlü isimler Kenan Doğulu’yu bu özel gecede yalnız bırakmadı. Doğulu konserini izleyenler arasında Seranay Sarıkaya, Ezgi Mola, Aybüke Pusat, Hazal Filiz Küçükköse, Hilal Altınbilek, Hande Subaşı ve Emir Ersoy gibi birçok isim yer aldı.
Ünlü oyuncu Beren Saat, boşanacağı iddia edilen eşi Kenan Doğulu’nun konserini izleyeme gelmedi. Kenan Doğulu, boşanma haberlerini “Ne boşanması aramızda problem yok” diyerek yalanlasa da Seren Saat’in konseri izlemeye gelmemesi iddiaları güçlendirdi.
Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu, konseri izleyenle arasındaydı. Kenan Doğulu ile Beren Saat’in ayrılık iddiaları sorulan Serpil Doğulu, “Aile büyüğü olarak Beren Hanım ile Kenan Bey’in ayrılık haberleri doğru mu?” sorusuna “Ben bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz” şeklinde yanıt verdi.
Ezgi Mola, yaklaşık 5 aydır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile ilk kez el ele görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikiliden Aksakallı, Kenan Doğulu şarkısıyla Ezgi Mola’ya gönderme yaparak “Ben artık şarkımı değiştim. Kandırdım yaptım” dedi.
Serenay Sarıkayı, konseri izlemeye tek başına geldi. Aracından iner inmez hızla konser alanına geçen Sarıkaya, soruları yanıtsız bıraktı.
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