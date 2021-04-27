KENAN IŞIK'A DESTEK

"Bu kadarına da pes!" diyen sosyal medya kullanıcıları Işık'a destek oldu. İşte o yorumlardan birkaçı:

* Her şeyin esprisi, ironisi, muhabbeti, benzetmesi yapılmayacağını bir gün öğreneceksiniz.

* Sen Kenan Işık'ın yaşadığı hayatın binde birini yaşayamamışsındır. Eskiden şaka yapmanın bi adabı vardı, bazen şaka yapmaya utanılırdı. Rezil yaşıyorsunuz, bari böyle sanatçılara, değerlere saygınız olsun.

* Mizahınıza malzemesi olarak kullanacağınız kişinin ailesinin, sevenlerinin bunu okuyabileceğini düşündünüz mü hiç? Lafınızın aslı yok, astarı yok. 2-3 beğeni almak için kendinizi bu kadar aşağı çekmeyin.

* Kenan Işık, dalga malzemesi yapılacak bir insan mı? Utanmıyor musunuz? Ailesini üzmeye ne hakkınız var!