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        Haberler Magazin Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı

        10 yıl boyunca komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık, 29 Temmuz'da hayata veda etmişti. Işık'ın cenazesi, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:02
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        Düşüp başını çarpmasıyla 21 Mart 2014'ten bu yana komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'tan acı haber 29 Temmuz'da geldi. Tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayata veda eden Işık için dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlenmişti.

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        Kenan Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları ve meslektaşları tarafından sahneye taşındıktan sonra saygı geçisinde bulunulmuştu. Törenin ardından Kenan Işık'ın cenazesi Ankara'ya gönderildi.

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        Kenan Işık'ın Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

        Cenaze namazına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kenan Işık'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenaze namazının ardından Kenan Işık'ın cenazesini, cenaze arabasına taşıyanlar arasında yer aldı.

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        Kenan Işık'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnedildi.

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        #Kenan Işık
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