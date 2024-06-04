5 kez Dünya Süpersport Şampiyonu olan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn şaşırtmaya devam ediyor. Kullandığı otomobil ve motosikletlerle sosyal medyada fenomen haline gelen, Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Zayn, bu kez de drone ile anne ve babasına kahve servisi yaptı.

Zayn, kahve servisini, Sapanca Gölü'nde sörf yapan anne ve babasına drone aracılığıyla yaptı. Zayn'ın bu videosu, 9 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Sofuoğlu ailesinin yaşamı, görenlere ünlü sporcunun bir röportajındaki sözlerini hatırlattı .