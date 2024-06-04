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        Haberler Magazin Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'ndan drone'lu kahve servisi - Magazin haberleri

        Zayn Sofuoğlu'ndan drone'lu kahve servisi

        Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, yaptığı kahveyi, Sapanca Gölü'nün ortasında sörf yapan anne ve babasına drone ile servis etti. Sofuoğlu ailesinin yaşamı, görenlere ünlü sporcunun bir röportajındaki sözlerini hatırlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:04
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        Rahat hayatına döndü
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        5 kez Dünya Süpersport Şampiyonu olan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn şaşırtmaya devam ediyor. Kullandığı otomobil ve motosikletlerle sosyal medyada fenomen haline gelen, Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Zayn, bu kez de drone ile anne ve babasına kahve servisi yaptı.

        Zayn, kahve servisini, Sapanca Gölü'nde sörf yapan anne ve babasına drone aracılığıyla yaptı. Zayn'ın bu videosu, 9 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Sofuoğlu ailesinin yaşamı, görenlere ünlü sporcunun bir röportajındaki sözlerini hatırlattı .

        "MİLLETVEKİLLİĞİ HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASIYDI"

        Kenan Sofuoğlu, 2018 - 2023 arasında sürdürdüğü milletvekilliği görevini, "Hayatımın en büyük hatasıydı" ifadeleriyle değerlendirmişti. Kenan Sofuoğlu, şunları söylemişti: Rahat rahat hayat yaşayacaktım. Parti teşkilatında kimse beni hoş karşılamadı. Çünkü herkes kendi adayını istiyordu. ‘Kesin ilişkisini kullandı’ dediler. Ben bu işi yapmam, yapamam ağabey. 'Beni çıkartın listenizden' dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden. Rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, 'Bu ne ağabey' dedim.

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        #Zayn Sofuoğlu
        #kenan sofuoğlu
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