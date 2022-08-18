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Son dakika: Bakan Kurum açıkladı! Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

Kentsel dönüşümde kira desteği arttıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuyla ilgili açıklaması sonrasında deprem bölgesinde yer alan ülkemizde vatandaşlar kira yardımının ne kadar olduğuna ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı şartları neler, nasıl alınır? İşte detaylar...

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  • Zam geldi! Bakan Kurum duyurdu: Kentsel dönüşüm kira desteği arttı: Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

    Kentsel dönüşümde kira yardımı araştırmaları hız kazandı. Bakan Kurum açıklamasında evleri yıkılıp yeniden yapılacak vatandaşlar için sevindirici haberi verdi. Firma ve belediyelere verilen desteğin de arttıldığını belirten Bakan Kurum'un son dakika açıklamalarını sizler için derledik. İşte ayrıntılar...
  • Zam geldi! Bakan Kurum duyurdu: Kentsel dönüşüm kira desteği arttı: Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

    YENİ KONUT KAMPANYASI EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

    Bakan Kurum, Esenler'de basın kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi. 19 Ağustos'ta Esenler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek 2 bin 30 konut hakkında bilgi veren Bakan Kurum, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
  • Zam geldi! Bakan Kurum duyurdu: Kentsel dönüşüm kira desteği arttı: Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

    Kurum, detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni konut kampanyasının Eylül'de başlayacağını açıkladı. Bakan Kurum, kampanyaya Emlak Konut koordinesinde tüm sektör temsilcilerinin katılacağını ifade etti.
  • Zam geldi! Bakan Kurum duyurdu: Kentsel dönüşüm kira desteği arttı: Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

    KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

    Kentsel dönüşümde desteğin artacağını da kaydeden Kurum, kira desteğinin 1150 liradan 1500 liraya çıkarılacağını kaydetti.
  • Zam geldi! Bakan Kurum duyurdu: Kentsel dönüşüm kira desteği arttı: Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

    Kurum, firmalara da verilen 400 bin liralık desteğin 600 bin liraya yükseltildiğini belirtti. Bakan Kurum belediyelere de yüzde 50'ye kadar faiz desteği verileceğini vurguladı.

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