Kerem Aktürkoğlu'nun uğuru
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, nişanlısı Ceren Azak'ın adını kramponuna yazdırdı
Giriş: 27.02.2025 - 09:35 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:35
Türkiye A Milli Takım ve Portekiz takımı Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz aralık ayında, çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nişanlanmıştı.
Kerem Aktürkoğlu, müstakbel eşinin adını kramponlarına yazdırdığını gözler önüne seren bir paylaşımda bulundu.
Kramponlarının fotoğrafını yayımlayan ünlü futbolcu, paylaşımına beyaz kalp emojisi de ekledi.
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