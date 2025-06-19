"Aşk Biter mi?", Londra'da sahnelendi
Kerem Alışık ile Evrim Alasya'nın rol aldığı "Aşk Biter mi?" adlı oyun, İngiltere'nin başkenti Londra'da sahnelendi
Kerem Alışık ve Evrim Alasya, İngiltere'de sahne aldı. İkili, geçtiğimiz yıldan beri tiyatro sahnesine koydukları, "Aşk Biter mi?" adlı oyunlarını Londra'da sahneledi.
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan, yönetmen koltuğunda Işıl Kasapoğlu’nun oturduğu 'Aşk Biter mi?' Londra temsilinin ardından Avrupa turnesine çıktı.
Oyun, önümüzdeki günlerde Avusturya ve İsviçre’de sahnelenecek. Türkiye’de ise 25 Haziran akşamı Harbiye Açıkhava’da perde açacak.
AŞK YAŞIYORLAR
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterini de canlandıran Evrim Alasya, tiyatro oyununda tanıştığı Kerem Alışık ile aşk yaşıyor.
Evrim Alasya, 'Aşk Biter mi?' geçtiğimiz günlerde oyunu seyretmeye giden annesi Aysun Alasya'yı, sahne sonrasında sevgilisi Kerem Alışık ile tanıştırmıştı. Aysun Alasya, buluşmaya dair fotoğrafı sosyal medya sayfasından; "Gurur" notuyla paylaştı.