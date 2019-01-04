Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin bu haftaki konuğu oyuncu ve şarkıcı Keremcem oldu. Keremcem, bilinmeyen yönleri ve son projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"EVDE İÇLİK KOLEKSİYONUM VAR"

Keremcem, setlerde dış çekimlerde içlik giydiğini açıkladı: Ben Ege adamıyım. Soğuktan nefret ediyorum. Evde içlik koleksiyonum var. Setlerde dış çekimler yapıldığı zaman, mesela böyle gömlek, ceket gayet şık görünüyoruz ya ama altında son teknoloji termal içlikler filan var. Bunu da söyledik artık insanlar dizide gördüklerinde 'Hee bu adamın içinde içlik var' diyecekler.

"BİR ALBÜM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM, ŞU ANDA ÇALIŞMALARIM VAR"

Başarılı oyuncu, son dizisi ve yeni projelerinden bahsetti: 'Aşk ve Mavi' ilginç bir projeydi. Başrol oyuncusu öldü. Ondan sonra ben dahil oldum. Reytingsel anlamda çok da güzel sonuçları oldu. Kapadokya resminde kendimi çok güzel buldum. Daha önce de çekim yapmıştım, 11 yıl önceydi ama çok değişmiş Kapadokya. Bittiği için tek mutlu olduğum -27 dereceleri görüyorlarmış kışın. Soğuk sevmeyen bir adam olduğum için bunu avantaja çevirip ihmal ettiğim müziğe biraz yönelmek istiyorum. Bir albüm yapmayı düşünüyorum, şu anda çalışmalarım var. Belki single, sonra albüme yönelen bir şey olacak.

"SAÇLARIMI BOYA SANIYORLAR"

Keremcem, internette kendisi için yapılan "Genç göstermek ne demektir sorusunun cevabı adam. 100 yıl yaşasada en fazla 30 gösteriyor" yorumu hakkında, "Çünkü saçlarımı boya sanıyorlar. Hatta sevgili Fatih Aksoy’la bir dizi çekecektik. 'Yalnız saçlarını boyamayı bırakman lazım' dedi. Abi 'yapma' dedim. Küçük kanıtlarım var, mesela geçen gün berberimi onları keserken yakaladım, 'Dur' dedim. Benim bütün kanıtım o saçlarımı boyamadığıma dair.

"KOMİK HAPŞIRIRIM"

"Arkadaşların en çok hangi huyunla dalga geçerler?” şeklindeki soruya Keremcem, "Komik hapşırırım. Oğlan dayıya çekermiş ya, dayım da öyleydi. 3 katlı bir aile apartmanında yaşardık. En üst katta dayımlar yaşardı. Dayım hapşırdığında en alt kattan duyardık. Sessiz hapşıramıyorum. Klasik müzik konserinde baya dert oluyor" yanıtını verdi.

Bu kadar dizide oyanayan birisinin daha çok sinema filmi de olmalıydı. Neden olmadı?

Evet, bence de. Türkiye’deki bütün diziler kışın, bütün filmler de yazın geçer. Kışın bütün oyuncular dizi çekiyordur, filmler yaza denk gelir. Ben bir şekilde gelen teklifler sırasında dizi çekiyor oluyordum ve öyle bir şey dizilerden dolayı mümkün değildi.

"SEVMEDİĞİM YERLERİM VARDA SEVİYORUM ONLARI DA"

Ünlü şarkıcı, sevmediği bir huyu olup olmadığı sorusu üzerine, "Sevmediğim yerlerim var da, seviyorum onları da. 40 yıldır onlarla yaşıyorum. Sinirlenince biraz komik oluyorum. Çünkü bağırıp çağıran bir adam olmadım. Ailende nasılsa öyle. Bizde toplantı yapılır mesela tartışılmaz. Kimsenin sesinin yükseldiğini görmedim. O yüzden ben de öyle bir adamım. Tek çare olarak sesimi yükseltmek kaldıysa karşımdaki gülebilir, çok olmuştur bu" ifadelerin i kullandı.

"KADINLARI ANLAMAK ÇOK ZOR"

Keremcem, röportajın 'Doğru/Yanlış' bölümünde, “Cinsiyetini tercih edebiliyor olsaydın yine erkek olarak mı seçerdin?” sorusuna, "Doğru" cevabını kaldırdı: Kadınlar gerçekten çok zor. Zor oluyor. Bir süre sonra onları anlayabilmek mümkün değil.

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