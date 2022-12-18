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Haberler Gündem Eğitim Matematik Kesirlerde Bölme İşlemi Konu Anlatımı ve Özeti: Kesir İle Kesri Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?
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Kesirlerde bölme işlemi konu anlatımı ve özeti: Kesir ile kesri bölme işlemi nasıl yapılır?

Paydası 0’dan farklı olan ve a/b şeklinde gösterilen sayılara matematikte kesirli sayılar ismi verilmektedir ve tıpkı diğer sayılarda olduğu gibi bu kesirler üzerinde de toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört işlem gerçekleştirilmektedir. Bu yazımızda da sizler için kesirler üzerinde yapılan dört işlemin bir parçası olan bölme işlemini ele alacağız. Peki, kesirlerde bölme işlemi nasıl yapılır? Bir kesir bir sayıya nasıl bölünür? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Kesirlerde Bölme İşlemi Konu Anlatımı ve Özeti: Kesir İle Kesri Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?

Matematiğin öne çıkan konularından biri olan kesirlerde bölme işlemi, öğrencilerin karşısına sınavlarda sıklıkla çıkmaktadır. Peki, bir kesri kesir ile bölme nedir? Kesirlerde bölme işlemi modelleme nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar…

Kesirlerde Bölme İşlemi

Kesirli sayılarda dört işlem konusunun önemli bir kısmı olan kesirlerde bölme işlemi iki ayrı yöntem kullanarak yapılmaktadır. Ters çevirip çarpa algoritması ve ortak payda algoritması olarak isimlendirilen bu iki yöntem, kesir ile kesri bölme işlemlerinde kullanılmaktadır.

Ters Çevirip Çarpma Algoritması

Bu yöntemde, işlemdeki iki kesirden ilki aynı bırakılırken; ikinci kesir ters çevrilir ve bu iki kesir birbiriyle çarpılır. Kesirlerde bölme işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ise şunlardır:

  • İşlemde tam sayılı kesir varsa o kesir bileşik kesre dönüştürülür.
  • İşlemde bir doğal sayı varsa paydasına 1 yazılır. Bir kesir bir sayıya nasıl bölünür sorusunun cevabı bu şekilde verilebilir.
  • İşlemin sonucu bulunduktan sonra eğer varsa sadeleştirme yapılır.

Aşağıdaki vermiş olduğumuz örnekte ters çevirip çarpma yöntemini görebilirsiniz:

Ortak Payda Algoritması

Ortak paydaya alma yönteminde ise; birbirine bölünecek olan iki kesrin paydaları eşitlenir ve paylarının oranı sonuç olarak yazılır. Bu yöntem için aşağıda vermiş olduğumuz örneği inceleyebilirsiniz:

Kesirlerde Bölme İşleminde Bölen Nasıl Bulunur?

Kesirlerde gerçekleştirilen bölme işleminde ilk kesir bölünen ikinci kesir ise bölen konumda bulunmaktadır. Aşağıda vermiş olduğumuz görselde birbirine bölünen iki kesirden ilki bölünen iken; ikinci kesir ise bölen olarak ifade edilmektedir.

Kesirlerde Bölme İşlemi Modelleme

Basitçe ifade etmek gerekirse bölme işlemi; bir çokluğun içinde diğerinden kaç tane olduğunu bulma işlemidir şeklinde tanımlanmaktadır. Kesirlerde bölme işlemi modelleme de bu tanımdan hareket ederek şu şekilde gerçekleştirilmektedir:

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