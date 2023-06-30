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Kevin Spacey dört erkeğe cinsel saldırıdan yargılanıyor

ABD'li oyuncu Kevin Spacey, İngiltere'de 2005 - 2013 arasında Londra ve Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyor

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  • Kevin Spacey dört erkeğe cinsel saldırıdan yargılanıyor - Magazin haberleri

    Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, İngiltere'de 2005 - 2013 arasında Londra ve Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyor.

    63 yaşındaki Kevin Spacey, hakkında yürütülen davanın duruşmasına katılmak için başkent Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'ne avukat ekibiyle birlikte girerken görüntülendi.
  • Kevin Spacey dört erkeğe cinsel saldırıdan yargılanıyor - Magazin haberleri

    Kevin Spacey, yöneltilen 12 suçlamayı kabul etmedi.
  • Kevin Spacey dört erkeğe cinsel saldırıdan yargılanıyor - Magazin haberleri

    "MEDYA BENİ CANAVARA DÖNÜŞTÜRDÜ"

    Kevin Spacey, kısa süre önce verdiği bir röportajda, karşı karşıya kaldığı cinsel taciz suçlamalarında suçun en büyüğünün medyada olduğunu söylemişti. Spacey, medyanın kendisini bir canavara dönüştürdüğünü ileri sürerek, "Pek çok kişi, eğer beni desteklerse üstünün çizileceğinden korktu ama şu anda Londra'da bu suçlamalardan aklandığım anda beni işe almaya hazır insanlar olduğunu biliyorum. Bu gerçekleştiği anda, ilerlemeye hazırlar" ifadesini kullanmıştı.
  • Kevin Spacey dört erkeğe cinsel saldırıdan yargılanıyor - Magazin haberleri

    'House of Cards' dizisinin başrol oyuncusuyken, hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle diziden kovulan Kevin Spacey'nin bir cinsel taciz davası düşse de halen Londra'da cinsel taciz davasında yargılanmaya devam ediyor.

    Kevin Spacey, "Medya beni bir canavar gibi göstermek için elinden geleni yaptı ama insanlardan sevgiden başka bir şey görmedim" demişti.
  • Kevin Spacey dört erkeğe cinsel saldırıdan yargılanıyor - Magazin haberleri

    İNGİLTERE'DE YARGILANIYOR

    Kevin Spacey'e dava açan oyuncu Anthony Rapp, 1986'da verilen bir partide oyuncunun kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu ileri sürmüştü. Rapp, iddiaya söz konusu olan dönemde 14 yaşındaydı.

    Bugün 50 yaşında olan Anthony Rapp, Eylül 2020'de Kevin Spacey aleyhine dava açmış ve yaklaşık 40 milyon dolar tazminat talep etmişti. Bu dava, Aralık 2022'de düştü.

    Kevin Spacey aleyhinde İngiltere'de açılan cinsel taciz davası sürüyor.

    Fotoğraflar: AP, AA

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