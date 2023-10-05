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        Haberler Dünyadan Kevin Spacey hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

        Kevin Spacey hastaneye kaldırıldı

        Dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere 12 suçla yargılanan Kevin Spacey, suçsuz bulunmuştu. Taşkent Uluslararası Film Festivali için Özbekistan'a giden ABD'li oyuncu, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 10:09 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:09
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        Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, İngiltere'de 2005 - 2013 arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden ABD'li oyuncu, üç ay önce Londra'da görülen davada jüri tarafından suçsuz bulunmuştu.

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        Tüm bunların ardından Taşkent Uluslararası Film Festivali için Özbekistan'a giden Kevin Spacey, hastaneye kaldırıldı.

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        KOLU UYUŞTU

        Kevin Spacey'nin kolunun 8 saniyeliğine uyuşması üzerine oyuncunun kalp krizi geçirdiği düşünüldü.

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        Kolunun uyuşması üzerine hastaneye götürülen Kevin Spacey'nin yapılan tetkikler sonucunda doktorlar, ünlü oyuncuya durumunun iyi olduğu ve aynı gece düzenlenecek galaya katılabileceğini söyledi.

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        Kevin Spacey, festivaldeki konuşmasında yaşadığı rahatsızlığın ardından "Hayatın daha değerli olduğunu" anladığı ifade etti.

        Fotoğraflar: AP, AA, Shutterstock, Avalon

        #Kevin Spacey
        #hastane
        #özbekistan
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