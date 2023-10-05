Kevin Spacey hastaneye kaldırıldı

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Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, İngiltere'de 2005 - 2013 arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden ABD'li oyuncu, üç ay önce Londra'da görülen davada jüri tarafından suçsuz bulunmuştu.