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Kevin Spacey'in taciz davası devam etti: "Donup kaldım!"

Hakkında çok sayıda kişiye yönelik cinsel taciz suçlaması bulunan 62 yaşındaki ünlü oyuncu Kevin Spacey'in yargılandığı davaya önceki gün New York'ta devam edildi

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  • Kevin Spacey'in taciz davası devam etti: "Donup kaldım!" - Magazin haberleri

    Kevin Spacey, o dönemde 14 yaşında olan meslektaşı Anthony Rapp'in kendisine karşı açtığı taciz davasında ifade vermek üzere Manhattan'da bulunan mahkeme binasında gerçekleşen duruşmaya gitti.

    50 yaşındaki Rapp de henüz çocuk yaşta başına gelenleri mahkemede anlattı.
  • Kevin Spacey'in taciz davası devam etti: "Donup kaldım!" - Magazin haberleri

    "TELEVİZYON İZLEMEK İÇİN YATAK ODASINA GİTTİM"

    İfade verirken zaman zaman susup derin nefes alan Kevin Anthony Rapp, kendisi 14, Spacey de 26 yaşında olduğu sırada, oyuncunun kendisini, yaşadığı apartman dairesinde düzenlenen bir partiye çağırdığını söyledi.

    Rapp, Spacey'i hem onun hem kendisinin sahneye çıktığı Broadway'den tanıdığını anlattı. Anthony Rapp, parti sırasında konuklardan uzaklaşıp televizyon izlemek için Spacey'in yatak odasına gittiğini söyledi. Rapp, sonra da Spacey'in odaya geldiğini ve kendisini taciz ettiğini sözlerine ekledi.
  • Kevin Spacey'in taciz davası devam etti: "Donup kaldım!" - Magazin haberleri

    "BENİ KALDIRIP YATAĞA BIRAKTI"

    İfadesi sırasında, "Kevin Spacey, beni kaldırıp yatağa bıraktı" diyen Rapp, avukatının Spacey'e nasıl tepki gösterdiği sorusuna ise, "Yetişkin bir adamı başından savuşturmaya çalışan korkmuş bir çocuktum. Donup kaldım" yanıtını verdi.

    Anthony Rapp, sonunda Kevin Spacey'in dairesinden kaçma fırsatını bulduğunu ifade etti. Ancak bundan önce Spacey'in kendisine, "Gitmek istediğinden emin misin?" diye sorduğunu da hatırlattı.
  • Kevin Spacey'in taciz davası devam etti: "Donup kaldım!" - Magazin haberleri

    SIK SIK NOT ALDI

    Kendisine karşı cinsel taciz suçlamasında bulunup dava açanlardan biri olan Anthony Rapp'in ifadesini dinlerken aynı salonda bulunan Spacey'in bir deftere bazı notlar aldığı görüldü.
  • Kevin Spacey'in taciz davası devam etti: "Donup kaldım!" - Magazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    Ünlü aktör Kevin Spacey, 2005 ile 2013 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen taciz olaylarıyla ilgili ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Spacey, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.
  • Kevin Spacey'in taciz davası devam etti: "Donup kaldım!" - Magazin haberleri

    Kevin Spacey, İngiltere'de dört erkeğe cinsel tacizde bulunmak ve bir erkekle de zorla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyordu.

    Mahkeme, yargılamanın gelecek yıl 6 Haziran'da başlamasına karar vermişti. Spacey, bu süreçte tutuksuz yargılanacaktı.
  • Kevin Spacey'in taciz davası devam etti: "Donup kaldım!" - Magazin haberleri

    "MASUMİYETİMİ KANITLAYACAĞIM"

    Kevin Spacey, daha önce polisin soruşturma başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, "En kısa sürede İngiltere'de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi bu suçlamalara karşı savunacağım. Masumiyetimi kanıtlayacağıma eminim" demişti.
  • Kevin Spacey'in taciz davası devam etti: "Donup kaldım!" - Magazin haberleri

    İKİ OSCAR ÖDÜLLÜ

    "Olağan Şüpheliler" filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "Amerikan Güzeli" ile de "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi olan Spacey, son olarak "House of Cards"ta Amerika Başbakanı Frank Underwood’u canlandırmıştı.

    Fotoğraflar: AP
  • Kevin Spacey'in taciz davası devam etti: "Donup kaldım!" - Magazin haberleri

    Kevin Spacey

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