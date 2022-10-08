"TELEVİZYON İZLEMEK İÇİN YATAK ODASINA GİTTİM"

İfade verirken zaman zaman susup derin nefes alan Kevin Anthony Rapp, kendisi 14, Spacey de 26 yaşında olduğu sırada, oyuncunun kendisini, yaşadığı apartman dairesinde düzenlenen bir partiye çağırdığını söyledi.

Rapp, Spacey'i hem onun hem kendisinin sahneye çıktığı Broadway'den tanıdığını anlattı. Anthony Rapp, parti sırasında konuklardan uzaklaşıp televizyon izlemek için Spacey'in yatak odasına gittiğini söyledi. Rapp, sonra da Spacey'in odaya geldiğini ve kendisini taciz ettiğini sözlerine ekledi.