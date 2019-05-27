Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KGF'den KOBİ'lere yeni destek paketi

AA

Kredi Garanti Fonunun öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlayan "KGF Destek Kredisi Projesi" bugün itibarıyla uygulamaya konuldu

para

Kredi Garanti Fonunun (KGF) öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlayan "KGF Destek Kredisi Projesi" bugün itibarıyla hayata geçirildi.

AA muhabirinin KGF'den edindiği bilgiye göre, KOBİ'ler, KGF Destek Kredisi sayesinde KGF kefaleti ve uygun maliyetlerle krediye erişim imkanına sahip olacak.

KGF'nin öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve bugün itibarıyla uygulamaya konulan projeyle KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor.

- Kredi yüzde 80 kefaletle kullanılabilecek

Söz konusu proje kapsamında KOBİ'ler azami 500 bin liralık krediyi yüzde 80 KGF kefaletiyle kullanabilecek. Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak kredilerin vadesi 12 aya kadar geri ödemesiz olacak. Süre asgari 36 ay, azami 60 aya kadar uzatılabilecek.

KGF Destek Kredisi'nden yararlanmak isteyenler bugün itibarıyla Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Alternatif Bank, Halk Bankası, QNB Finansbank, VakıfBank, Denizbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankasına başvurabilecek.

- Reel kesim ve bankacılık sektörünün talebi

KGF Destek Kredisi Projesi, Avrupa Yatırım Fonunun KGF'ye sağladığı hibe fonla hayata geçirilen "KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı'nın devamı olarak planlandı.

COSME Programı'na gösterilen yoğun ilgi sonucu kısa sürede önemli bir kredi hacmine ulaşılmıştı. Hem reel sektörden hem de bankacılık sektöründen projenin devamı yönünde gelen talepler dolayısıyla KGFDestek Kredisi Projesi de uygulamaya konuldu.

#video#638092

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

UNDP Başkanı Steiner: Ülkelerin çoğu finansal anlamda iyi durumda değil
PARA'Ülkelerin çoğu iyi durumda değil'
Naci Ağbal: Bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz
PARA'Bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz'
TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 15 milyar lira verdi
PARATCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 15 milyar ...
Türkiye Finans 500 milyon liralık kira sertifikası halka arzını tamamladı
PARA500 milyon liralık sertifika halka arzını tamamladı
Son dakika döviz hamlesi: Merkez'den dövize zorunlu karşılık hamlesi
PARAMerkez'den dövize zorunlu karşılık hamlesi
'Bankalar 6 milyar liralık pastayı kaybetmemek için yasayı hiçe sayıyor'
PARAKart aidatına yılda 6 milyar TL gidiyor
İşsizlik maaşı nasıl alınıyor? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İşsizlik maaşı ne kadar?
PARAİşsizlik maaşı nasıl alınıyor?
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 12 milyar lira verdi
PARATCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 12 milyar lira ...
Kayıt dışı ekonomiye dört koldan kıskaç
PARAKayıt dışı ekonomiye dört koldan kıskaç
Oynaklığa karşı endeksleme dönemi
PARAOynaklığa karşı endeksleme dönemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X