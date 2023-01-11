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KGF kredisi nedir, başvuru şartları neler? 2023 KGF ile esnaf kredisi faiz oranı nedir?

Esnaf ve KOBİLER tarafından merakla beklenen Kredi Garanti Fonu (KGF) kredi destek paketi detayları açıklık kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni KGF paketinin kapsamı açıklarken, 14 destek kaleminden oluşan paketle 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşacağı belirtildi. İşte KGF esnaf kredisi şartları ve faiz oranları hakkında tüm merak edilenler...

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  • KGF kredisi nedir, başvuru şartları neler? 2023 KGF ile esnaf kredisi faiz oranı nedir, kimler, ne kadar alabilecek?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin detaylarını duyurdu.  Paket 14 destek kaleminden oluşurken, kredi faiz oranı ve başvuru şartları esnaf ve KOBİLER tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "KGF kredisi nedir, başvuru şartları neler? 2023 KGF ile esnaf kredisi faiz oranı nedir?" İşte detaylar...
  • KGF kredisi nedir, başvuru şartları neler? 2023 KGF ile esnaf kredisi faiz oranı nedir, kimler, ne kadar alabilecek?

    KGF KREDİ PAKETİ NEDİR?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yeni KGF paketinin detaylarını açıkladı. 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşacak. Yeni paket, işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. Grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. Grup firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanım önlenmesi için de bir kara liste uygulaması devreye alınacak.

     
  • KGF kredisi nedir, başvuru şartları neler? 2023 KGF ile esnaf kredisi faiz oranı nedir, kimler, ne kadar alabilecek?

    PAKET 1: İŞLETME GİDERLERİ DESTEK PAKETİ

    35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacak.

     

    PAKET 2: DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ DESTEK PAKETİ

    35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ'ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek.

     
  • KGF kredisi nedir, başvuru şartları neler? 2023 KGF ile esnaf kredisi faiz oranı nedir, kimler, ne kadar alabilecek?

    PAKET 3: YATIRIM PROJE FİNANSMANI DESTEK PAKETİ

    20 milyar TL kefalet limitini haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile her alanda yatırımlar desteklenerek üretim artırılacak. Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlanacak.

     

    PAKET 4: İMALAT SANAYİİ DESTEK PAKETİ

    15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanacak.

     
  • KGF kredisi nedir, başvuru şartları neler? 2023 KGF ile esnaf kredisi faiz oranı nedir, kimler, ne kadar alabilecek?

    PAKET 5: EYT DESTEK PAKETİ

    25 milyar TL kefalet limitini haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükü hafifletilecek.

     

    PAKET 6: BÖLGESEL ODAKLI KOBİ DESTEK PAKETİ

    10 milyar TL kefalet limitini haiz Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ile imalat sanayi öncelikli olmak üzere işletmelerin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine destek verilecek.

     
  • KGF kredisi nedir, başvuru şartları neler? 2023 KGF ile esnaf kredisi faiz oranı nedir, kimler, ne kadar alabilecek?

    PAKET 7: GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ

    4 milyar TL kefalet limitini haiz Girişimci Destek Paketi ile girişimcilik ekosistemini geliştirerek, genç ve tekno girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılacak.

     

    PAKET 8: KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ

    4 milyar TL kefalet limitini haiz Kadın Girişimci Destek Paketi ile yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi/tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri desteklenecek.

     
  • KGF kredisi nedir, başvuru şartları neler? 2023 KGF ile esnaf kredisi faiz oranı nedir, kimler, ne kadar alabilecek?

    PAKET 9: YEŞİL DÖNÜŞÜM ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PAKETİ

    7 milyar TL kefalet limitini haiz Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi ile iklim değişikliğinin yol açacağı sorunların ülkemiz ekonomisi için getirdiği riskleri bertaraf edecek ve yeşil dönüşümü amaçlayan projeler için KOBİ ölçekli firmalar desteklenecek.

     

    PAKET 10: TEKNOLOJİ DESTEK PAKETİ

    4 milyar TL kefalet limitini haiz Teknoloji Destek Paketi ile teknoloji alanında yazılım, blockzinciri, yapay zeka, akıllı şehir, giyilebilir teknolojiler, felaket kurtarma merkezleri ve bulut bilişim hizmetleri gibi belirli alanlarla sınırlı olmak üzere teknoloji firmaları desteklenecek.

     
  • KGF kredisi nedir, başvuru şartları neler? 2023 KGF ile esnaf kredisi faiz oranı nedir, kimler, ne kadar alabilecek?

    PAKET 11: DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEK PAKETİ

    1 milyar TL kefalet limitini haiz Dijital Dönüşüm Destek Paketi ile KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlaması sağlanacak.

     

    PAKET 12: EĞİTİM DESTEK PAKETİ

    10 milyar TL kefalet limitini haiz Eğitim Destek Paketi ile personel giderlerini ödemekte güçlük çeken özel okullara finansman desteği sağlanacak.

     
  • KGF kredisi nedir, başvuru şartları neler? 2023 KGF ile esnaf kredisi faiz oranı nedir, kimler, ne kadar alabilecek?

    PAKET 13: YENİ EVİM PROGRAMI İNŞAAT DESTEK PAKETİ

    20 milyar TL kefalet limitini haiz Yeni Evim Programı İnşaat Destek Paketi ile orta gelir grubuna hitap eden konut arzının artırılabilmesi için konut üreticilerine uygun maliyetli finansman imkânı sağlanacak.

     

    PAKET 14: KONUT İNŞAATI DESTEK PAKETİ

    10 milyar TL kefalet limitini haiz Konut İnşaatı Destek Paketi ile inşaat sektöründe arz/talep uyumsuzluğunu ortadan kaldırılması amacıyla tamamlanmamış projesi olan küçük ve orta ölçekli inşaat firmaları desteklenecek

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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