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Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'a gidiyor
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Bulgaristan ziyareti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumartesi günü Bulgaristan Kırcaali’de iftar programına katılacak, oradaki Türklere seslenecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'a gidiyor
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumartesi günü Bulgaristan’da olacak ve Edirne Belediyesi ve Kırcaali Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek iftar programına katılacak. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılacağı belirtilen iftar sonrasında CHP lideri açıklamalarda bulunacak.

DİRENİŞİN SEMBOLÜ TÜRKAN BEBEĞİN KABRİNE ZİYARET

Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan ziyareti kapsamında, eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Mestanlı'daki baba ocağını da ziyaret etmesi bekleniyor. CHP Liderinin ayrıca Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında Bulgar askerlerince açılan ateş sonucu öldürülen 17 aylık Türkan bebeğin kabrini de ziyaret edeceği belirtiliyor.

CHP liderinin nisan ayında 20'den fazla ili ziyaret etmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta Giresun, Şanlıurfa ve Afyon'u ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu'na bazı illerde Ekrem İmamoğlu bazı illerde ise Mansur Yavaş eşlik edecek.

MİLLET İTTİFAKI LİDERLERİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI BAYRAMDA DEPREM BÖLGESİNDE

Bayramın ilk günü ise Millet İttifakı liderleri deprem bölgesinde olacak. CHP lideri Adıyaman'da, İYİ Parti lideri Meral Akşener Malatya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kahramanmaraş'ta olacak.

30 Nisan'da ise, 6 lider ve iki büyükşehir belediye başkanının İzmir'de olması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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