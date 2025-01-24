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        Kilis'te klasik motosikletlerin sergilendiği tarih evi açıldı

        Kilis'te klasik motosikletlerin sergilendiği motosiklet tarih evi açıldı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, motosikletin Kilis'in bir parçası ve dinamiği olduğunu belirterek, "Şehrin dinamikleri ile yaptığımız faaliyetlerin içerisinde benim hayalim olan tarihi motosiklet evini açmak bugün mümkün olabildi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:53 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:55
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        Kilis'te motosiklet tarih evi açıldı
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        Kilis'te klasik motosikletlerin sergilendiği motosiklet tarih evi açıldı.

        Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki tarih evinde farklı modellerde 7 motosiklet bulunuyor. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte motosikletin bir tutku olduğunu söyledi.

        Motosikletin Kilis'in bir parçası ve dinamiği olduğunu ifade eden Karacoşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Kilis'in bazı sokakları var ki motosiklet dışında geçebilme imkanınız yok. Şehrin dinamikleri ile yaptığımız faaliyetlerin içerisinde benim hayalim olan tarihi motosiklet evini açmak bugün mümkün olabildi. Benim için bu son derece önemliydi. Çünkü ben bunu kaç yıldır hayal ediyordum. Ama bir şekilde değişik meselelerle olamıyordu. Netice de bunu başardık. Muhtemeldir ki bizden sonra görev yapacak değerli arkadaşlar bunu geliştirerek daha iyi bir yere taşıyacaktır."

        Açılışa katılan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Hakan Bilecen de tarihi motosiklet evinin açılması için katkı sağlayan hayırseverlere ve akademik personele teşekkür etti.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri tarihi motosiklet evini gezdi.

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        #motosiklet tarih evi
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