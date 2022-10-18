Kilo alma ve kilo verme süreçleri birbirine benzemekte olan süreçler olarak tanımlanabilmektedir. Pek çok kişi kilo verememekten şikayetçi olsa da bazı kişilerde kilo alamamaktan yakınmaktadır.

Ancak bu durum uygun diyet listeleri ile düzeltilebilmekte ve kişinin sağlıklı bir kiloya ulaşabilmesi sağlanabilmektedir. Böyle bir dönemde mutlaka bir uzman tarafından yardım alınması da önerilmektedir. Peki, kilo alma programı nedir, kilo almak için beslenme programı nasıl uygulanmalıdır, kilo almak için ne yapılmalı? Tüm detaylar…

Kilo Alma Programı

Pek çok kişi kilosunun oldukça az olduğunu düşündüğünden dolayı kilo almak için bazı programlar uygulamaya karar vermektedir. Kilo almak için uygulanan programlarda kişinin aldığı kalori miktarları ve öğünleri arttırılmaktadır. Böylelikle daha sağlıklı bir kiloya gelmeleri sağlanmaktadır. Kilo almak isteyen kişilerin genelde 3 ana öğün ve 3-4 adet ara öğün yapmaları istenmektedir. Bu öğünlerde yer almakta olan besinlerin ise sağlıklı ve kalori bakımından yüksek besinler olmasına dikkat edilmektedir. Kilo alma programı ile birlikte kişi istediği kiloya gelebilmektedir.

Kilo Almak İçin Beslenme Programı

Birçok kişi tarafından merak edilen ve kilo verme programları kadar yaygın olan kilo alma programları sıkça gündeme gelmektedir. Kişiler nasıl bir program uygulayabileceklerini araştırmakta ve kaç kalori alacaklarını merak etmektedirler. Öncelikle bu dönemde öğünlere oldukça dikkat edilmesi önerilmektedir. 3 ana öğünün düzenli olarak yapılması ve kalorisi yüksek boyutu küçük besinler tüketilmesi önerilmektedir. Böylelikle kilo alımı kolaylaşabilmektedir.

Kilo Almak İçin Ne Yapılmalı?

Bu dönemde dikkat edilmesi ve uygulanması gerekenler arasında şunlar yer almaktadır:

Tüketilen besinlerin bol kalorili olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gün içerisinde 3 veya 5 öğün tüketilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

Karbonhidrat ve protein alımına dikkat edilmesi önerilmektedir. Daha kalorili ve sağlıklı olan besinlerin tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bol bol su içilmesi önerilmektedir.

Kırmızı et tüketimine önem verilmesi gerekmektedir. Çünkü kırmızı et diğerlerin oranla daha fazla kilo aldırabilmektedir.

Beslenme düzeninin oluşturulması ve bu düzenden uzaklaşılmaması gerekmektedir. Aynı zamanda bu dönemde bir uzmandan yardım alınması da önerilenler arasında yer almaktadır.

Kilo Almak İçin Ne Yenir?

Pek çok kişide obezite sorunu görülmektedir fakat bazı kişiler ise aşırı zayıf olabilmekte ve bundan dolayı kilo almak içi çabalayabilmektedir. Kilo almak isteyen kişilerin daha sık ve daha kalorili besinlere başvurması önerilmektedir. Özellikle bu dönemde kilo almak için ne yenir sorusu sıkça sorulmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

Et

Balık

Süt

Yumurta

Ekmek

Enerji veren portakal suyu, nar suyu

Makarna

Bulgur

Tam tahıllı ürünler

Zeytinyağı

Zeytin

Avokado

Kilo Almak İçin Ne Yapmalıyım?

Öncelikle kişinin beslenmesine oldukça dikkat etmesi ve öğün sayılarını arttırması önerilmektedir. Doğal yollarla kilo almak için ne yapılmalı sorunun cevabı ise kalori miktarının arttırılmasıdır. Alınması gereken kalorinin üzerine çıkıldığında kilo alınabilmekte ve sağlıklı kiloya ulaşılabilmektedir.

Birçok kişinin denediği bazı yöntemler bulunmaktadır. Fakat her bireyin kendine uygun bir program oluşturması gerekmektedir. Bilgi edinmek için denenmiş kilo alma yöntemleri incelenebilmektedir. Bundan yola çıkarak doğru bir program oluşturulabilmekte ve kilo alma dönemi başlatılabilmektedir. Ancak bu dönemde zararlı besinlerin aşırı tüketiminden uzak durulması önerilmektedir.