Kırgızistan'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Kırgızistan'da "7 Nisan Halk Devrimi" kurbanları anıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 11 yıl önce güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateşte hayatını kaybeden 100'e yakın kişi için anma törenleri düzenlendi.

Kırgızistan'da
AA

Tarihe "7 Nisan Halk Devrimi" olarak geçen olaylarda yaşamını yitirenlerin kabirlerinin yer aldığı Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi ile Ala-Too Meydanı'ndaki siyah beyaz anıtın önünde düzenlenen törenlere, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Talant Mamıtov, geçici Yüksek Mahkeme Başkanı Nurgül Bakirova ve eski cumhurbaşkanları Roza Otunbayeva ile Sooronbay Ceenbekov katıldı.

Caparov, yayımladığı mesajda, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği 7 Nisan gününün hiçbir zaman unutulmayacağını, ölenlerin sonsuza dek hatıralarda yaşayacağını belirterek ülke için barış ve refah diledi.

- Kırgız Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda anma programı

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı da Kırgız Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda "Nisan Kahramanları Unutulmayacak" başlıklı anma programı düzenledi.

Nisan olaylarında yaralananların ve ölenlerin yakınlarının katıldığı anma etkinliğinde, olayların önemini anlatan şiirler okundu, Bişkek Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği opera sanatçıları halkın sevdiği şarkıları seslendirdi.

Etkinliğe katılan Ayköl Ala-Too Derneği Başkanı Jıldızbek İsakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin olaylarda yaşamını yitirenlerin ve yaralananların haklarını savunmak amacıyla faaliyet gösterdiğini anlattı.

- 7 Nisan Halk Devrimi

Kırgızistan'da 7 Nisan 2010'da demokratikleşme ve çeşitli sosyal taleplerle başlayan yönetim karşıtı gösterilerin sonunda iktidar devrilmiş, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 100'e yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Dönemin Devlet Başkanı Kurmanbak Bakiyev, ülkeden kaçarak Belarus'a sığınmıştı.

Kurulan geçici yönetiminin başına Roza Otunbayeva getirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İran duyurdu: Kızıldeniz'de İran'a ait bir gemide patlama oldu! - Haberler
DÜNYAKızıldeniz'de İran'a ait bir gemide patlama oldu!
SON DAKİKA: Hindistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı
DÜNYAHindistan'da vaka sayılarında yeni rekor!
JETTE İFTAR... Son dakika: 18 bin dolara gökyüzünde iftar
DÜNYADubai'de 18 bin dolara gökyüzünde iftar!
GURUR... Son dakika: Türk SİHA'larına bir övgü daha
DÜNYASiyaset bilimci Fukuyama'dan Türk SİHA'larına övgü!
Aşı oldu, öldü! SON DAKİKA: Fransa'da AstraZeneca'ya suç duyurusu!
DÜNYAFransa'da AstraZeneca'ya suç duyurusu!
YENİ DALGA... Son dakika: ABD'den korkutan koronavirüs açıklaması
DÜNYAABD'de korkutan 'yeni dalga' açıklaması!
SON DAKİKA: Brezilya'da korkunç koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 4 bini aşkın kişi hayatını kaybetti!
DÜNYABrezilya'da korkunç tablo!
ABD'de tüm yetişkinlerin aşı programına dahil edilmesinde son tarih 19 Nisan'a çekildi
DÜNYAABD'de 19 Nisan'a kadar tüm yetişkinler aşı ...
Kanada’da 62 yaşındaki hasta Müslüman'ı öldüren polis suçsuz bulundu
DÜNYAKanada’da bir Müslüman'ı öldüren polis suçsuz bulundu
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, "ayrılıkçıların" ülkedeki gösterileri istismarına izin vermeyeceklerini söyledi
DÜNYACezayir Cumhurbaşkanı: Ayrılıkçılara müsamaha ...