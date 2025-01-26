İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi S.U. (17) ile görüşmek için kayınbabasının Ovacık Mahallesi 578. Sokak'taki evine giden E.U. (24) ile kayınbabası A.Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kayınvalidesi Ç.K'yi bıçakla yaralayan E.U, kayınbabası A.Ö'ye de düdüklü tencereyle vurdu. Şüpheli, hamile olduğu öğrenilen eşi S.U'yu da darbederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince bir süre sonra yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.