Kırıkkale’de iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kırıkkale’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5´i çocuk 11 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre; ilk kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu 15. kilometresi Kalecik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Gençer idaresindeki otomobil, Hasan Büyük idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Diğer kazada ise Murat Köksal idaresindeki hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara karayolunun 5. kilometresinde yol çalışmasının olduğu yerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Her iki kazadaki yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gülüzar Doğan’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ