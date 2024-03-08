Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde tırına "çakar lamba" taktıran sürücüye 6 bin 439 lira ceza uygulandı

        Kırklareli'nde "çakar lamba" kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde tırına "çakar lamba" taktıran sürücüye 6 bin 439 lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde "çakar lamba" kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza verildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uygulama yapan ekipler, çakar lamba kullandığını belirledikleri tırı durdurdu.

        Sürücüye 6 bin 439 lira trafik cezası uygulandı. Araçtaki çakar lamba sistemi söktürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü

        Benzer Haberler

        Kırklareli Adliyesindeki kadınlar "adalet" için çalışıyor
        Kırklareli Adliyesindeki kadınlar "adalet" için çalışıyor
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Kırklareli Valisi Birol Ekici'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Birol Ekici'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
        İğneada'da selde 6 kişinin öldüğü davanın ilk duruşması 14 saat sürdü
        İğneada'da selde 6 kişinin öldüğü davanın ilk duruşması 14 saat sürdü
        İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde yıkılan tesise ilişkin 4 sanığın yargıl...
        İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde yıkılan tesise ilişkin 4 sanığın yargıl...