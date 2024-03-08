Kırklareli'nde tırına "çakar lamba" taktıran sürücüye 6 bin 439 lira ceza uygulandı
Kırklareli'nde "çakar lamba" kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza verildi.
Kırklareli'nde "çakar lamba" kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza verildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uygulama yapan ekipler, çakar lamba kullandığını belirledikleri tırı durdurdu.
Sürücüye 6 bin 439 lira trafik cezası uygulandı. Araçtaki çakar lamba sistemi söktürüldü.
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