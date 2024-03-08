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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:23 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:23
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

        Demirköy ilçesinin yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak bugün yerini kar yağışına bıraktı.

        Yıldız Dağları'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürüttü.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede gün boyu aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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