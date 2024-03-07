Kırklareli'nde Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Ekici, üniversitede görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek öğrencilere de başarılar diledi.

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