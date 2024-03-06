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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırklareli'nde konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bize dediler ki 'siz uçak yapamazsınız', yaptık uçuyor, KAAN uçuyor, onu yapan Türk mühendisleri. Siz ne derseniz deyin öz güvenimiz var, mühendisimiz var, gençlerimiz var, teknolojimiz var, büyüyen güçlü Türkiye var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:48
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırklareli'nde konuştu:
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bize dediler ki 'siz uçak yapamazsınız', yaptık uçuyor, KAAN uçuyor, onu yapan Türk mühendisleri. Siz ne derseniz deyin öz güvenimiz var, mühendisimiz var, gençlerimiz var, teknolojimiz var, büyüyen güçlü Türkiye var." dedi.

        Bakan Bak, Kırklareli'ndeki Atatürk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de çok ciddi spor yatırımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Çocuk ve gençlerin spor tesislerine gelmelerinin önemli olduğunu belirten Bak, "Bizim için en önemli ilkelerden bir tanesi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuklarımızı başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce spor tesisi yapıyoruz. Tabii şanslıyız, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sporun içinden geliyor, gençlere destek veriyor." diye konuştu.

        Yatırım ve tesis yapmaya devam edeceklerini anlatan Bak, spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye'nin olduğuna dikkat çekti.

        - "Büyüyen güçlü Türkiye var"

        Savunma sanayinde ciddi yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bak, Türkiye'nin her alanda güçlendiğini belirtti.

        Türkiye'nin öz güveninin yüksek olduğunun altını çizen Bak, şunları kaydetti:

        "Bize dediler ki 'siz uçak yapamazsınız', yaptık uçuyor, KAAN uçuyor, onu yapan Türk mühendisleri. Siz ne derseniz deyin öz güvenimiz var, mühendisimiz var, gençlerimiz var, teknolojimiz var, büyüyen güçlü Türkiye var. Şunu söylüyorlar, 'Alman mühendisi yapar, İngiliz mühendisi yapar, Amerika yapar'. Biz de yaparız, biz de, KAAN'ı uçurduk, TCG Anadolu'yu yaptık, tank yaptık, SİHA'lar yaptık. Bu ülke, yapamaz diyenlerin engellerini aşarak ilerliyor. Bize kimse 'yapamaz' diyemez, bizler çılgın Türkleriz."

        Programda Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Bak ve beraberindekiler spor salonunun açılışını gerçekleştirdi.

        Bak, ardından İstasyon Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunup, TFF 2. Lig'de Kırklarelispor ile Altınordu arasında Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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