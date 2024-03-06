Bakan Bak: Ülke, 'Yapamaz' diyenlerin engellerini açarak ilerliyor

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Savunma sanayisinde devasa yatırımlar var. Bize dediler ki 'Siz uçak yapamazsınız', yaptık, uçuyor, Kaan uçuyor, onu yapan Türk mühendisleri. Siz ne derseniz deyin, özgüvenimiz var, mühendisimiz var, gençlerimiz var, teknolojimiz var. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye var. Siz ne derseniz deyin. Ve şunu söylüyorlar, 'İşte Alman mühendisi yapar, İngiliz mühendisi yapar, Amerika yapar'. Biz de yaparız, biz de Kaan'ı uçurduk, kısa sürede arkasından TCG Anadolu'yu yaptık, tank yaptık, SİHA'lar yaptık, bu ülke yapamaz diyenlerin her zaman engellerini açarak ilerliyor. Bize kimse 'Yapamaz' diyemez. Bizler çılgın Türkleriz, istediğimiz zaman yaparız, istediğimiz zaman bir araya geliriz ve güçlüyüz biz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığıyla ilgili açılışlar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmek için geldiği Kırklareli'de önce Vali Birol Ekici'yi ziyaret edip, Amatör Spor Kulübü temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Bakan Bak, "Sporun içerisinden gelen bir Cumhurbaşkanı'na sahip olmak her ülkeye nasip olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden geldiği için de Türkiye'nin sporda yaptığı yatırımlar, spor tesisleri, yatırımlar son 22 yılda artarak devam ediyor" dedi.

Kendisinin de sporun içinden geldiğini anlatan Bakan Bak, "Bizim için şu çok önemli; gençler sizler bizim geleceğimizsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sizin bakanlığınız, sizin emrinizde. Sizin için geleceğe yönelik yapılan her türlü çalışmada başta spor, ardından gençlik, kültür atölyesi, teknoloji, bilim başta olmak üzere her alanda sizlerle beraber çalışmaktan, yürekten de büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bizim hedefimiz var. Bu ülkeyi çok üst düzeylere taşımak, güçlü Türkiye olmasını sağlamak, hem sporda, hem sanatta, hem kültürde hem de teknolojide. Dolayısıyla size çok ihtiyacımız var. O yüzden sizlerin emrindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nda, bu yüzyıl sporun 100 yılı olacak" diye konuştu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önemli görevlerinden birinin uyuşturucuyla, kötü alışkanlıklarla mücadele olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Bu birinci görevlerimizin başında, ikinci olarak şunu söylüyorum. Amatör spor kulüplerinin başkanları, yöneticileri, onlar birer kahramandır. Ben de üstlerinden geliyorum. Çünkü, çocukları mahalledeki kötü alışkanlıktan uzaklaştırıp sahaya, salona, havuza getiren, onlarla ilgilenen yöneticiler gerektiğinde onlara burs bulan, deplasmana getiren, her alanda onlara kucak açan birer kahramandır. Bunları hep beraber yaptık. Çünkü ileride sporcu kardeşlerimiz de yine bu kulüplerde yönetici olacak. Spor içerisinde görev alacak. Toplumda iş adamı olacak. Ama ne olursa olsun amatör ruhu asla ve asla kaybetmeyeceğim. Çünkü amatörlük bunu hak ettiği zaman bir daha çıkmaz. Maç olduğu zaman sabah saat 6'da kalkarız, çocukları toplarız, gerekirse çayını hazırlarız, kahvaltısını hazırlarız. Arabaya bekleriz, maça götürürüz. Bazen çocuğunuza bile yapmazsınız ama sporcunuza yaparsınız. Onun için bu fedakarlıkları yaparsınız. O yüzden amatör spor kulüplerinin sayısının artması, çok çok önemli. Biz devlet olarak amatör spor kulüplerinin sayısını arttırmaya, tesis yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'10 MİLYON ÇOCUGA YÜZME ÖĞRETTİK'

Bakan Bak, Türkiye'nin, spor tesisleri devrimini yapan bir ülke olduğunu belirterek, "2002'de uluslararası statların sayısı 3-4 taneydi. Şimdi 40 tane uluslararası standartlarda, Avrupa standartlarında stadyumlar var. Ardından kapalı spor salonları, her alanda büyük spor salonları yapıldı, havuzlar yapıldı. Olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 700'e yakın havuz yapıldı ve bu havuzlarda hepiniz de biliyorsunuz, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kampanyasıyla şu ana kadar yaklaşık 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Yine burada da Kırklareli'de de yeni bir havuzun da inşaatı bitmek üzere. Onu da Lüleburgaz'da mayıs ayında açacağız. Yani 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kampanyasında Kırklareli'de de yine yolumuza devam edeceğiz. Bugün 2 tane spor salonunu açıyoruz. Merkezde 2 bin kişilik spor salonu ve Lüleburgaz'da 2 bin kişilik spor salonu. Bunlar çok büyük yatırımlar. Bölgemizin gençleri için çok önemli. Şurada 'Filenin Sultanları'nı görüyoruz. Onlar oynayacaklar orada deplasmana gidecekler. Belki de 'Filenin Sultanları'yla beraber Avrupa, Dünya Olimpiyat şampiyonluklarında görev alacaklar" dedi.

'HER ALANDA GENÇLERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ'

Türkiye çapında 900'ün üzerindeki yurtta 950 bin öğrenciye barınma imkanı sağladıklarını söyleyen Bakan Bak, "Onlara 500 lira kira zaten ücreti veriyorlar. Ücretsiz yemek veriyoruz ve bizimle beraber barınma sorununu çözerek onları üniversite hayatlarına destek oluyoruz. Gençlik merkezlerimiz sayısı 470'e ulaştı ve orada da yine müzik, kültür, tiyatro başta olmak üzere pek çok aktiviteyi yapıyoruz. Yani her alanda gençlerimizin hizmetindeyiz. İl başkanlığımız ve vekilimiz, valimiz geldiler. Onlar dediler ki Vize'de yurda ihtiyaç var. Onun projesini çalışıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra Vize'de de bir yurt kazandıracağız, projemizle. Yarı olimpik havuzu da söyledik. Mayıs ayında açılacak. Şunu da ifade edeyim, tekrar amatör spor kulüpleri için de taleplerde bulundular. Lüleburgaz ve Vize'de tesis talepleri var. Onları da başkan ifade etti, 'Kulüplerimizin sayısı orada çok' dedi. Vekilimiz Gökhan Bey de söyledi, Lüleburgaz'a, amatörler için bir saha yapacağız. Bir antrenman sahası yapılacak. Onu da programımıza aldık. Yine Babaeski ve Lüleburgaz'da dene-yap atölyeleri açacağız" ifadelerini kullandı.

DERYA BULUT'A DESTEK İSTEDİ

Cumhur İttifakı'nın MHP'li, Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'a seçimlerde destek isteyen Bakan Bak, "Derya Bulut Bey, gerçekten sizin içinizden gelen birisi. Bence onu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ona önce destek vereceğiz, sonra onun spora ne kadar destek vereceğini hep beraber göreceğiz. Biraz önce ifade etti, 'Futbol oynadım, voleybol oynadım, ben de sizin içinizden geliyorum.' Çok güzel. Bize düşen amatörler olarak, sporun içinden gelenler olarak Derya Başkan'a destek olmak. Destek olacak mıyız? Onu bir görelim. Bir alkışı görelim. Heyecanı, coşkuyu görelim. Çünkü yerel yönetimler amatör kulüplere destek olmalı. Bunun örnekleri çok var. Yine de şanslısınız. İnşallah 1 Nisan'da ifade ettiği gibi amatörlerin emrinde olacak. Biz de ona destek olacağız ve Kırklareli'ni sporda, Trakya'nın önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz. Yapılan yatırımlar bunu söylüyor. Başarılar artarak devam edecek. Cumhur İttifakı olarak geçen seçimi kıl payı kaçırmıştık ama bu sefer hep beraber güçlü bir şekilde Kırklareli'yi alacağız, kazanacağız. Bu genç adama destek olacağız. Bu çok önemli. Amatör spor kulüpleri olarak gençlere, genç bir yöneticiye destek olmamız lazım" diye konuştu.

'HER KULÜBE 40'AR BİN LİRA MADDİ DESTEK VERECEĞİZ'

Bakan Bak, amatör spor kulüplerinin talepleri olduğunu belirterek, "138 tane kulüp var. Her bir kulübe valilik üzerinden 50'şer bin lira maddi destek vereceğiz, valilik hesabına göndereceğiz ve bu paralar sizlere dağıtılacak. Ayrıca malzeme desteği için de ilave destek vereceğiz, yine onu da valilik üzerinden size ileteceğiz. Yani amatör spor kulüplerinin emrindeyiz. Sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Bu çok önemli. Yine Kırklarelispor'un da başarılı olması için destek vereceğiz. Onu da ifade etmek istiyorum. Sizlerle, amatörlerle bir arada olmak gerçekten çok önemli. Tekrar ifade ediyorum. Lütfen amatör spor kulüplerinin yöneticileri, sizler bu göreve amatör ruhla devam edin. Bağımlılıkla mücadele çok önemli. Buradan ailelere, annelere, babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı spor salonlarımıza getirin. Yüzme havuzlarımıza getirin. Futbol sahalarına getirin. Karate, judo, tekvando başta olmak üzere oralara getirin ve şunları gerçekleştirerek hizmetimizi çocuklar için yapalım. Ve tekrar şunu da ifade edeyim. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımları sonuçlarını almaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Bak, daha sonra Gençlik ve Spor Tesisleri'nin açılış törenine katıldı. Burada bakanlığın çalışmalarını anlatan Bakan Bak, "Savunma sanayinde devasa yatırımlar var. Bize dediler ki 'Siz uçak yapamazsınız', yaptık, uçuyor, Kaan uçuyor, onu yapan Türk mühendisleri. Siz ne derseniz deyin, özgüvenimiz var, mühendisimiz var, gençlerimiz var, teknolojimiz var. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye var. Siz ne derseniz deyin. Ve şunu söylüyorlar, 'İşte Alman mühendisi yapar, İngiliz mühendisi yapar, Amerika yapar'. Biz de yaparız, biz de Kaan'ı uçurduk, kısa sürede arkasından TCG Anadolu'yu yaptık, tank yaptık, SİHA'lar yaptık. Bu ülke, 'Yapamaz' diyenlerin her zaman engellerini açarak ilerliyor. Bize kimse 'Yapamaz' diyemez. Bizler çılgın Türkleriz, istediğimiz zaman yaparız, istediğimiz zaman bir araya geliriz ve güçlüyüz biz. Gençlerimiz geliyor. Teknoloji varsa burada, spor varsa burada. İşte Türk gençleri, geleceğimiz bunlar. Bizi kimse 'İşte şunu yapamazsınız, bunu yapamaz' diyemez. Özgüvenimizi kimseye törpületmeyiz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; 'Biz gençlerimizden güven alıyoruz. Milletimizden güven alıyoruz.' Ve bu bölgede güçlü olmak zorundayız. İşte yatırımlara devam. Bu aziz millete, bu gençlere hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.