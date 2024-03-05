Kırklareli'nde otomobillerinde kaçak içki yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan aramada 38 litre gümrük kaçağı içki ile 25 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler Babaeski ve Vize ilçelerinde iki şüphelinin araçlarında arama yaptı.

Kırklareli'nde iki otomobilde 38 şişe gümrük kaçağı içki ile 25 gram esrar ele geçirildi.

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