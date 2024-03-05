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        Kırklareli'nde otomobillerinde kaçak içki yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kırklareli'nde iki otomobilde 38 şişe gümrük kaçağı içki ile 25 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:49 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:49
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        Kırklareli'nde otomobillerinde kaçak içki yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Kırklareli'nde iki otomobilde 38 şişe gümrük kaçağı içki ile 25 gram esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri piyasaya kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler Babaeski ve Vize ilçelerinde iki şüphelinin araçlarında arama yaptı.

        Yapılan aramada 38 litre gümrük kaçağı içki ile 25 gram esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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