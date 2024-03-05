Kırklareli'nde 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Çalışmada "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan" 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Nadırlı köyünde yakalandı.

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