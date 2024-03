Özgür Özel: Türkiye İttifakı, Türkiye'nin geleceğinin garantisidir (3)

'ALPULLUBİZİM İÇİN İZZETİ NEFİS MESELESİ HALİNE GELDİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki programının ardından Babaeski ve il merkezine geçti. Babaeski'de vatandaşlara seslenen Özel, Kırklareli'de sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelip, düzenlenen mitinge katıldı. Babaeski'de belediye başkanlığı binası önünde halkla seslenen Özel, konuşmasına 2018'de özelleştirilen Alpullu Şeker Fabrikası'na değinerek başladı. Özel, "Alpullu'yu 150 milyon TL gibi komik bir paraya sattılar. Alpullu'da dört tane kazan var, her bir kazanın değeri en az 25 milyon, sadece 4 kazan 100 milyon ediyor. Ekipmanı her şeyi orada, bir de ilk başta sadece işletme hakkını vereceklerdi, her şeyi kattılar, en son lojmanı kattılar, arsayı attılar, binayı kattılar 150 milyon TL'ye yok pahasına, gerçek değerinin belki 3'te 1'ine Alpullu Şeker Fabrikası'nı peşkeş çektiler. O fabrikanın kadrolu işçisine 'satmadığımız şeker fabrikasına git' diyorlar. Git başka şehirlere, yazık millet yerinden yurdundan oldu gitti, geri kalanı 4b'li yaptılar, düşük maaşlarla çalışıyorlar. Şimdi arıcı şeker istiyor, fiyat pahalı, şuradaki mandırada, fırında, pastanede ihtiyaç duyulan şekerin fiyatı ateş pahası. Yarın öbür gün bir büyük krizde ithalat imkanı olmadığında bu şekerin ne kadar önemli bir ürün olduğunu herkes bir daha görecek. O yüzden Alpullu Cumhuriyet Halk Partililer için, Atatürk'ten emanet ilk şeker fabrikamız, rekortmen şeker fabrikamız, en kıymetli fabrikamız olduğu için, Alpullu bizim olduğu için bizim için izzeti nefis meselesi haline geldi" dedi.

'31 MART SEÇİMLERİ İKTİDARIN KARNE ALACAĞI SEÇİMLERDİR'

Babaeski'de halkla buluşan Özel daha sonra Kırklareli kent merkezinde bir otelde sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantıya katıldı. Burada konuşan Özel, 1 Nisan tarihinin milletin sandıktan umudunu kesmediğini göstereceği seçimler olduğunu söyledi. Özel, "1 Nisan seçimleri 8-10 ay sonra yeniden sandık karşısına çıkacak iktidarın karne alacağı seçimlerdir. 31 Mart'ta milletten vize alırlarsa vay milletin haline. Ama millet örneğin 28 Mayıs günü yüzde 51 oy verdiğine 31 Mart'ta yüzde 30'larda bir oy verirse toplamda, herkes milletin gücünü gösterdiğini, itirazını dile getirdiğini ve bundan sonraki süreçle ilgili milletin denetiminin hükümet üzerinde olduğunu ifade edecek. Biz de milletle birlikte gerek miting meydanlarında, gerek sokaklarda, gerek yapılan her türlü olumsuz tutum karşısında demokrasisin barışçıl yollarla tepki ve protesto rejimi olduğunu göstereceğiz. Emeklinin, emekçinin hakkını alacağız. Bu milletin hakkını aramasının önündeki bütün engelleri açmasını sağlayacağız" diye konuştu.