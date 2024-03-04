Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Şube Başkanı Aslı Karakahya'yı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla ilgili önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ekici, toplum için yapılan her çalışmaya destek olduklarını kaydetti.

Karakahya da, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

- Eğitim Süreçlerinin Güvenliği Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Eğitim Süreçlerinin Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda, okullarda ve okul çevrelerinde tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Konuşmaların ardından, okul çevresindeki güvenlik kameraları, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi gibi gündem maddeleri değerlendirildi.