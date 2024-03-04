Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Şube Başkanı Aslı Karakahya'yı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Şube Başkanı Aslı Karakahya'yı makamında kabul etti.

        Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yeşilay'ın bağımlılıkla ilgili önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ekici, toplum için yapılan her çalışmaya destek olduklarını kaydetti.

        Karakahya da, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        - Eğitim Süreçlerinin Güvenliği Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Eğitim Süreçlerinin Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda, okullarda ve okul çevrelerinde tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

        Konuşmaların ardından, okul çevresindeki güvenlik kameraları, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi gibi gündem maddeleri değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        "ABD'lilerin çoğu Biden'ın 'akıl sağlığına' güvenmiyor"
        "ABD'lilerin çoğu Biden'ın 'akıl sağlığına' güvenmiyor"
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Türkiye İttifakı, Türkiye'nin geleceğinin garantisidir
        Özgür Özel: Türkiye İttifakı, Türkiye'nin geleceğinin garantisidir
        Kırklareli'nde yoğun sis trafikte görüş mesafesini olumsuz etkiliyor
        Kırklareli'nde yoğun sis trafikte görüş mesafesini olumsuz etkiliyor
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Bulut, projelerini tanıttı
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Bulut, projelerini tanıttı
        Trakya'dan geçen ay 178 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
        Trakya'dan geçen ay 178 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa