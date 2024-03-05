Kırklareli Valisi Ekici, kenti düzensiz göç rotası olmaktan çıkardıklarını söyledi:

Kırklareli Valisi Birol Ekici, kentte sınıra doğru kontrolsüz hiçbir aracın geçişine izin vermediklerini bildirdi.

Ekici, valilikte düzenlediği basın toplantısında, düzensiz göçle ilgili kentte ciddi tedbirler alındığını söyledi.

Kentin sınır şehri olduğunu anımsatan Ekici, alınan tedbirlerle Kırklareli'nin düzensiz göçmenlerin rotasından çıkarıldığını ifade etti.

Geçmiş yıllara göre yakalanan düzensiz göçmen sayısının azaldığına dikkati çeken Ekici, "Emniyet ve jandarma düzensiz göçmen konusunda işbirliği içerisinde çalışıyor. Kentimizde 60 kontrol noktası var. Vatandaşlarımızdan da sabır bekliyoruz. Kırklareli'nde sınıra doğru kontrolsüz hiçbir aracın geçişine izin vermiyoruz. Kırklareli'ni düzensiz göç rotası olmaktan çıkarmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Ekici, jandarma ve emniyet güçlerinin şubatta düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 22 göçmen kaçakçısını yakaladığını ve 10 araca el konulduğunu belirtti.

Söz konusu araçların kolluk hizmetinde kullanılması için gerekli girişimlerin yapıldığını kaydeden Ekici, "Suç olaylarında kullanılan araçlar kamunun mülkiyetine geçirilmektedir." dedi.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul valilikleri ile ortak hareket ederek düzensiz göçle mücadele çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Ekici, mücadelenin havadan, karadan ve denizden yapıldığını sözlerine ekledi.