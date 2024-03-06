Bakan Bak: Amatör spor kulüplerinin sayısını arttırmaya, tesis yapmaya devam edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığıyla ilgili açılışlar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmek için Kırklareli'nde önce Vali Birol Ekici'yi ziyaret etti. Ardından amatör spor kulübü temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Bakan Bak, "Sporun içerisinden gelen bir Cumhurbaşkanı'na sahip olmak her ülkeye nasip olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden geldiği için de Türkiye'nin sporda yaptığı yatırımlar, spor tesisleri, yatırımlar son 22 yılda artarak devam ediyor" dedi.

Kendisinin de sporun içinden geldiğini anlatan Bakan Bak, "Bizim için şu çok önemli; gençler sizler bizim geleceğimizsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sizin bakanlığınız, sizin emrinizde. Sizin için geleceğe yönelik yapılan her türlü çalışmada başta spor, ardından gençlik, kültür atölyesi, teknoloji, bilim başta olmak üzere her alanda sizlerle beraber çalışmaktan, yürekten de büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bizim hedefimiz var. Bu ülkeyi çok üst düzeylere taşımak. Hem sporda hem sanatta hem kültürde hem de teknolojide güçlü Türkiye olmasını sağlamak, Dolayısıyla size çok ihtiyacımız var. O yüzden sizlerin emrindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nda, bu yüzyıl sporun yüzyılı yılı olacak" diye konuştu.

"BİZ DEVLET OLARAK AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN SAYISINI ARTTIRMAYA, TESİS YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önemli görevlerinden birinin uyuşturucuyla, kötü alışkanlıklarla mücadele olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Bu birinci görevlerimizin başında, ikinci olarak şunu söylüyorum. Amatör spor kulüplerinin başkanları, yöneticileri, onlar birer kahramandır. Ben de üstlerinden geliyorum. Çünkü, çocukları mahalledeki kötü alışkanlıktan uzaklaştırıp sahaya, salona, havuza getiren, onlarla ilgilenen yöneticiler gerektiğinde onlara burs bulan, deplasmana getiren, her alanda onlara kucak açan birer kahramandır. Bunları hep beraber yaptık. Çünkü ileride sporcu kardeşlerimiz de yine bu kulüplerde yönetici olacak. Spor içerisinde görev alacak. Toplumda iş adamı olacak. Ama ne olursa olsun amatör ruhu asla ve asla kaybetmeyeceğim. Çünkü amatörlük bunu hak ettiği zaman bir daha çıkmaz. Maç olduğu zaman sabah saat 6'da kalkarız, çocukları toplarız, gerekirse çayını hazırlarız, kahvaltısını hazırlarız. Arabaya bekleriz, maça götürürüz. Bazen çocuğunuza bile yapmazsınız ama sporcunuza yaparsınız. Onun için bu fedakarlıkları yaparsınız. O yüzden amatör spor kulüplerinin sayısının artması, çok çok önemli. Biz devlet olarak amatör spor kulüplerinin sayısını arttırmaya, tesis yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"10 MİLYON ÇOCUĞA YÜZME ÖĞRETTİK"

Türkiye'nin, spor tesisleri devrimini yapan bir ülke olduğunu belirterek Bakan Bak, "2002'de uluslararası statların sayısı 3-4'tü. Şimdi 40 tane uluslararası standartlarda, Avrupa standartlarında stadyum var. Ardından kapalı spor salonları, her alanda büyük spor salonları yapıldı, havuzlar yapıldı. Olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 700'e yakın havuz yapıldı ve bu havuzlarda hepiniz de biliyorsunuz, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kampanyasıyla şu ana kadar yaklaşık 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Yine burada da Kırklareli'nde de yeni bir havuzun da inşaatı bitmek üzere. Onu da Lüleburgaz'da mayıs ayında açacağız. Yani 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kampanyasında Kırklareli'nde de yine yolumuza devam edeceğiz. Bugün 2 tane spor salonunu açıyoruz. Merkezde 2 bin kişilik spor salonu ve Lüleburgaz'da 2 bin kişilik spor salonu. Bunlar çok büyük yatırımlar. Bölgemizin gençleri için çok önemli. Şurada Filenin Sultanları'nı görüyoruz. Onlar oynayacaklar orada deplasmana gidecekler. Belki de Filenin Sultanları ile beraber Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonluklarında görev alacaklar" şeklinde konuştu.

"HER ALANDA GENÇLERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ"

Türkiye çapında 900'ün üzerindeki yurtta 950 bin öğrenciye barınma imkanı sağladıklarını söyleyen Bakan Bak, "Onlara 500 lira kira zaten ücreti veriyorlar. Ücretsiz yemek veriyoruz ve bizimle beraber barınma sorununu çözerek onları üniversite hayatlarına destek oluyoruz. Gençlik merkezlerimiz sayısı 470'e ulaştı ve orada da yine müzik, kültür, tiyatro başta olmak üzere pek çok aktiviteyi yapıyoruz. Yani her alanda gençlerimizin hizmetindeyiz. İl başkanlığımız ve vekilimiz, valimiz geldiler. Onlar dediler ki Vize'de yurda ihtiyaç var. Onun projesini çalışıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra Vize'de de bir yurt kazandıracağız, projemizle. Yarı olimpik havuzu da söyledik. Mayıs ayında açılacak. Şunu da ifade edeyim, tekrar amatör spor kulüpleri için de taleplerde bulundular. Lüleburgaz ve Vize'de tesis talepleri var. Onları da başkan ifade etti, 'Kulüplerimizin sayısı orada çok' dedi. Vekilimiz Gökhan Bey de söyledi, Lüleburgaz'a, amatörler için bir saha yapacağız. Bir antrenman sahası yapılacak. Onu da programımıza aldık. Yine Babaeski ve Lüleburgaz'da dene-yap atölyeleri açacağız" ifadelerini kullandı.

"HER KULÜBE 50'ŞER BİN LİRA MADDİ DESTEK VERECEĞİZ"

Bakan Bak, amatör spor kulüplerinin talepleri olduğunu belirterek, "138 tane kulüp var. Her bir kulübe valilik üzerinden 50'şer bin lira maddi destek vereceğiz, valilik hesabına göndereceğiz ve bu paralar sizlere dağıtılacak. Ayrıca malzeme desteği için de ilave destek vereceğiz, yine onu da valilik üzerinden size ileteceğiz. Yani amatör spor kulüplerinin emrindeyiz. Sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Bu çok önemli. Yine Kırklarelispor'un da başarılı olması için destek vereceğiz. Onu da ifade etmek istiyorum. Sizlerle, amatörlerle bir arada olmak gerçekten çok önemli. Tekrar ifade ediyorum. Lütfen amatör spor kulüplerinin yöneticileri, sizler bu göreve amatör ruhla devam edin. Bağımlılıkla mücadele çok önemli. Buradan ailelere, annelere, babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı spor salonlarımıza getirin. Yüzme havuzlarımıza getirin. Futbol sahalarına getirin. Karate, judo, tekvando başta olmak üzere oralara getirin ve şunları gerçekleştirerek hizmetimizi çocuklar için yapalım. Ve tekrar şunu da ifade edeyim. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımları sonuçlarını almaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Bak, daha sonra Gençlik ve Spor Tesisleri'nin açılış törenine katıldı.