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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 46 zanlı yakalandı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:52
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 46 zanlı yakalandı
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.

        Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.

        Şüphelilere ait 47 adreste yapılan eş zamanlı aramada, 2 tabanca, 30 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu hap ve 22 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda, 46 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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