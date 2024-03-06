Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 46 zanlı yakalandı

Şüphelilere ait 47 adreste yapılan eş zamanlı aramada, 2 tabanca, 30 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu hap ve 22 fişek ele geçirildi.

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