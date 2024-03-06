Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu; 46 gözaltı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin deşifre edilip ortaya çıkartılabilmesi amacıyla yaptığı çalışmada, Babaeski ilçesinde 47 adres belirledi. Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 48 şüpheliye yönelik 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 22 mermi, 0,30 gram metamfetamin, 3.28 gram kenevir tohumu, 13 sentetik ecza ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 46 şüpheliyle ilgili soruşturma sürerken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.