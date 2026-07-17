Kırklareli'nde 80 dekar alan zarar gördü

Kırklareli'nde çıkan anız yangınında 80 dekar tarım arazisi yandı
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çıkan anız yangınında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 18:40 Güncelleme:
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde hasat edilen tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü.
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