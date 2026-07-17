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        Haberler Gündem Çevre Kırklareli'nde çıkan anız yangınında 80 dekar tarım arazisi yandı

        Kırklareli'nde çıkan anız yangınında 80 dekar tarım arazisi yandı

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çıkan anız yangınında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 18:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kırklareli'nde 80 dekar alan zarar gördü
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        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde hasat edilen tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü.

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