Kırşehir'de kesik baş cinayeti sanığına müebbet hapis

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KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde 2008 yılında kaybolduktan 1 ay sonra dağlık alanda gövdesi, geçen yıl inşaat sahasında ise baş kısmı bulunan Ramazan Ünlüyurt'u öldürdüğü suçlamasıya tutuklu yargılanan Ercan Kurt, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde besicilik yapan Ramazan Ünlüyurt, 2008 yılında kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu, dağlık alanda Ünlüyurt'un gövdesi bulundu. 2019 yılında bir inşaat sahasında bulunan kafatasının ise 2008 yılından öldürülen Ünlüyurt'a ait olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, geçen yıl Ercan Kurt'u cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Ercan Kurt, suçlamaları kabul etmedi. Kurt, karar duruşmasında suçu sabit görülerek, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA-Genel Türkiye-Kırşehir KIRŞEHİR, (DHA)

2020-09-25 16:34:53



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